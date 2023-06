Bill Gates se retiró de Microsoft hace 15 años, ¿qué hace desde entonces el magnate de la tecnología?

El cofundador de Microsoft Bill Gates dejó de trabajar para su empresa tal día como hoy (un 27 de junio), pero en 2008. El empresario había pasado por los puestos de presidente del consejo de administración, director ejecutivo, y arquitecto jefe de software. Sin embargo, antes de su marcha, en el año 2000, ya había cedido sus labores de presidente y de arquitecto jefe a su amigo y mano derecha Steve Ballmer. Su puesto como CEO también pasó a dicho compañero.

Gates se alejó de su actividad directa en Microsoft con casi 53 (ahora tiene 67 años), por lo que se podría decir que se jubiló pronto. Lo hizo siendo el tercer hombre más rico del mundo, con una fortuna de 58.000 millones de dólares, según la revista Forbes.

Dejó Microsoft para enfocarse en la filantropía

El magnate todavía sigue ligado a Microsoft como Presidente Honorario, pero dedica gran parte de su tiempo a la filantropía con su fundación ‘Bill y Melinda Gates’. De hecho, el 16 de junio de 2006 ya hizo pública su intención de abandonar sus labores diarias como cabeza de Microsoft para centrarse en la fundación, a la que dedica un 70% de su atención.

También participó con el tenista suizo Roger Federer en abril de 2017 en el Match for Africa 4, un partido de tenis no competitivo cuyo dinero recaudado iba a la Fundación Roger Federer en África. El empresario y el jugador compitieron contra el estadounidense John Isner y el guitarrista de Pearl Jam Mike McCready, y ganaron. En 2018, Federer y Gates volvieron a jugar en el Match for Africa 5 y volvieron a alzarse con la victoria.

Bill Gates jugó con Roger Federer en 2017 y 2018. En ambas casos, ganaron. Associated Press

Junto a Peter Thiel, cofundador de PayPal, respaldó la investigación para crear huevos artificiales con plantas fáciles de cultivar y ha llegado a vaticinar que "el futuro de la carne es vegano".

