Arabia Saudí retoma la construcción Jeddah, un rascacielos más alto que el Bruj Khalifa

El rascacielos más alto del mundo actualmente es el Burj Khalifa, en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) con 829,8 metros de altura. Sin embargo, Arabia Saudí se ha propuesto destronarlo, con un edificio de más de 1.000 metros llamado Jeddah.

Las obras comenzaron hace ya más de una década, después de años de planificación y las tareas de cimentación. Aunque ha estado paralizado durante varios años, recientemente lo han retomado, por lo que los planes siguen adelante. Inicialmente, el proyecto se llamaba Kingdom Tower y la idea era que finalizase en 2018, pero ha habido un gran retraso por problemas laborales, las purgas de corrupción de 2017 y la pandemia.

Ahora, no tiene fecha de finalización, pero su desarrollador, Jeddah Economic Company, ha decidido continuar con la construcción del edificio, según MEED (Middle East bussiness intelligence). Más allá de la información del medio de comunicación, no hay confirmación por parte del promotor ni de ninguna de las empresas implicadas.

Hasta el momento, Jeddah solo cuenta con la cimentación completa y 270 pilotes de hasta 105 metros de profundidad. De los 170 niveles que se iban a construir, las últimas imágenes que se mostraron del edificio solo se ven 50 y hay quienes detallan que se ha llegado al número 60, por lo que están muy lejos de alcanzar si quiera el Bruj Khalifa.

Últimas imágenes de la construcción. Jeddah Economic Company

Lo que se sabe de Jeddah es que se situará dentro de una ciudad que se llama igual, en Hejaz, cerca del Mar Rojo. Los planos iniciales detallaban que el área que ocuparía sería de 530.000 metros cuadrados con más de 1.000 metros de largo, que el presupuesto de construcción era de unos 1.500 millones de dólares y que el edificio final estaría valorado en 20.000 millones de dólares.

Su constructor informaba que Jeddah dispondría de "58 ascensores de alta velocidad, incluidos los de dos pisos que lograrán una velocidad de 13 m/s, además de otras características distintivas". Dentro, habría un hotel Four Seasons de cinco estrellas que ocuparían siete plantas con 200 habitaciones, otros siete pisos para oficinas, once para 121 apartamentos de lujo y 61 para 318 salas distintas, como un SPA, gimnasio, cafeterías, restaurantes, etc.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.