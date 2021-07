La psoriasis es más frecuente en pandemia: descubre una nueva fototerapia para combatirla

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica, no contagiosa, muy frecuente entre los españoles, y que puede llegar a afectar al 2-3% de la población, según datos de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Se caracteriza por la aparición de lesiones escamosas sobre una piel roja, siendo muy alto el impacto que se produce en la calidad de vida de quienes la padecen, especialmente psicológico.

“La psoriasis es una enfermedad crónica para la que actualmente no existe cura, y que afecta a 125 millones de personas en todo el mundo y a más de un millón en España”, añade la doctora Verónica López, dermatóloga de la Unidad de Psoriasis del Hospital Quirónsalud Valencia y del Instituto Médico Ricart de Valencia.

Su origen es desconocido, pero entre las principales causas de su desarrollo se encuentran el sistema inmune y la genética. “Generalmente cursa con brotes episódicos y factores como el estrés o infecciones desencadenan rápidamente su manifestación”, lo que explica que en esta pandemia han sido muchos los pacientes que han visto cómo sus brotes se han multiplicado.

La psoriasis no tiene cura en el momento actual, según corrobora la Fundación Piel Sana, de la AEDV, pero esto no quiere decir que no pueda controlarse y mantener la piel libre de lesiones: “Ocurre como en otras enfermedades crónicas en las que hay que tratar los brotes agudos y realizar un tratamiento de mantenimiento. Los brotes de psoriasis desencadenados por infecciones suelen desaparecer tras la recuperación de la infección, quedando el paciente sin lesiones, a veces de por vida”.

Por eso, la dermatóloga de la Unidad de Psoriasis del Hospital Quirónsalud Valencia, la doctora López, señala que hay que acudir al dermatólogo desde el primer momento en el que se sospeche de que se puede padecer esta patología, o se disparen sus síntomas, para poder realizar un diagnóstico precoz, y abordar este tipo de patologías cuanto antes, de forma que se pueda impedir un agravamiento.

Hoy en día, según aclara, los tratamientos pueden ser por vía oral o tópica o incluir fototerapia, hasta ahora con una longitud de onda muy limitada. En este sentido, el doctor Cristian Valenzuela, especialista en el tratamiento de este tipo de enfermedades crónicas de la piel en el centro hospitalario, explica que el servicio de Dermatología de Quirónsalud Valencia acaba de incorporar recientemente un tratamiento innovador para la psoriasis.

Se trata de la terapia Exciplex (láser excimer), que tiene la ventaja de permitir la aplicación directa y selectiva sobre las lesiones, “ofreciendo una mejoría temprana y más prolongada de la enfermedad respecto a la que ofrecen el resto de los tratamientos”, según argumenta.

"Consigue remitir hasta el 85% la psoriasis, 100% en el caso de vitíligo y alcanza un 70% de repoblación capilar en pacientes que padecen alopecia areata"

Su eficacia reside en su “tecnología de vanguardia”, que es capaz de emitir mayor longitud de onda que la fototerapia convencional y, además, permite actuar directamente de forma focalizada sobre la lesión cutánea. Por otra parte, favorece una aceleración del proceso antiinflamatorio, a la par que facilita un acortamiento del tiempo del tratamiento, según resalta el doctor Valenzuela. De hecho, destaca que este tipo de fototerapia es hasta “tres veces” más potente que otros dispositivos, "ya que regula de forma eficaz los linfocitos T, que son las células encargadas de controlar los procesos inflamatorios, restaura la pigmentación y reduce la inflamación cutánea".

Recuerda en este sentido que numerosos estudios científicos avalan la eficacia de este sistema, “que consigue remitir hasta el 85% la psoriasis, 100% en el caso de vitíligo y alcanza un 70% de repoblación capilar en pacientes que padecen alopecia areata”, otras patologías inflamatorias de la piel que también han proliferado durante esta pandemia.

Psoriasis en pandemia y otras enfermedades de la piel

La psoriasis puede llegar a mermar de forma significativa la vida de los pacientes que la sufren. De hecho, la asociación de pacientes con psoriasis Acción Psoriasis alerta de que la depresión y la ansiedad se detectan por regla general en el 76% de estos pacientes.

“La pandemia producida por la Covid-19 ha impactado en gran manera en los pacientes con psoriasis. La ansiedad y la incertidumbre que causa a nivel general la pandemia ha disparado los picos de ésta y otras patologías autoinmunes crónicas como son el vitíligo, la dermatitis atópica y la alopecia areata”, alerta la doctora López.

La depresión y la ansiedad se detectan por regla general en el 76% de los pacientes con psoriasis

Es más, esta especialista en el tratamiento de este tipo de enfermedades crónicas de la piel subraya que en Dermatología en estos últimos meses se han multiplicado las consultas por alteraciones como las escamas y el engrosamiento de la piel de las personas que padecen psoriasis, la pérdida irregular del color de los afectados por vitíligo, así como la caída de pelo no cicatricial en círculos redondos, siendo sobre todo en la cabeza el principal síntoma de la alopecia areata.

Esta terapia innovadora para el tratamiento de las enfermedades inflamatorias de la piel mejora considerablemente la calidad de vida a nivel físico y emocional de los pacientes que conviven con estas enfermedades, según asegura el doctor Valenzuela, y cuyos posibles brotes genera mayor incertidumbre dada la pandemia de la Covid-19.

Por ello, según afirman la doctora López y el doctor Valenzuela, los pacientes no deben tener miedo a la hora de acudir a un centro sanitario en caso de sospechar de alguna de estas enfermedades o de detectar que van a padecer un posible brote, puesto que cuanto antes se atajen mejor será el pronóstico del mismo. Recuerdan aquí que los centros sanitarios son hoy instalaciones seguras frente al posible contagio de Covid al haber diseñado circuitos y espacios de atención limpios del virus.