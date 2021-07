Elegir el nombre de tu pequeña es una de las tareas a las que más tiempo vas a tener que dedicarle. El nombre de tu recién nacido le marcará para siempre. Aunque ya has decidido que empiece por la letra C te surgen algunas dudas. Aquí te mostramos un listado con los 20 nombres para niña que comienzan con la letra C explicando el significado y origen de cada uno.

Cala: cuyo origen es árabe y significa 'castillo, fortaleza'.

Camila: de origen latino, significa 'aquella que presenta sacrificios'.

Candela: diminutivo de Candelaria.

Cara: de origen latino, significa 'querida, amada'.

Carina: significa 'la más pequeña y querida'.

Carla: con origen germánico, su significado es 'la que es fuerte'.

Carmela: de origen hebreo, significa 'jardín'.

Carmen: es la española medieval de Carmela.

Carmina: que significa 'canto', 'poema'.

Carolina: es la variante de Carla.

Casandra : significa 'hermana de los hombre'.

Cecilia : de origen latino, significa 'ciega'.

Celeste : del latín 'caelum, caelestis' que significa 'celestial'.

Chantal: de origen francés, significa 'piedra, roca'.

Ciara: de origen irlandés, significa 'morena'.

Clementina: de origen latino, significa 'clemente, misericordiosa'.

Cloe: variante de Chloe.

Coral: simboliza la belleza y delicadeza.

Cornelia: de origen latino, significa 'cuerno'.

de origen latino, significa 'cuerno'. Cristal: con el significado de 'pura, transparente'.