Jugar al fútbol americano se asocia a un mayor riesgo de sufrir párkinson, según un estudio

Desde hace tiempo, algunas investigaciones han venido documentando que las personas que practican cierto tipo de deportes de contacto tienen un riesgo incrementado de padecer determinadas patologías neurológicas. En esta línea, un nuevo estudio publicado en la revista científica JAMA Network Open ha concluido que las personas que juegan al fútbol americano, específicamente en la posición de placador, tienen más probabilidades de padecer párkinson a lo largo de sus vidas que la población general.

Traumatismos repetidos en la cabeza

Estos son los resultados de un trabajo llevado a cabo sobre una cohorte de hombres mayores, en la que se encontró que aquellos que habían jugado al fútbol americano como placadores durante su juventud tenían hasta un 61% más de probabilidades de reportar un diagnóstico de párkinson que aquellos que no lo habían hecho. Además, mayor tiempo de práctica del deporte y mayor nivel en el mismo se asociaron a un mayor riesgo, lo que robustece la asociación observada entre ambos fenómenos.

Esto va en línea con lo observado por algunas investigaciones previas, si bien los propios autores subrayan que, al tratarse de una cohorte de personas que ya tienen un diagnóstico de párkinson, los hallazgos podrían no ser completamente trasladables a la población general.

La hipótesis más sostenida (en coincidencia con las observaciones que también reportan un mayor riesgo para las personas que practican ciertas otras disciplinas, como el boxeo) es que en buena medida este aumento en las probabilidades podría explicarse por la recepción aumentada de impactos en la cabeza que existe en estos deportes. Precisamente, también se sabe que los jugadores de fútbol americano tienen mayores incidencias de encefalopatía traumática crónica, una enfermedad neurológica progresiva fuertemente relacionada con los traumatismos encefálicos repetidos.

Aunque el link no es por tanto definitivo, estos investigadores esperan que los nuevos datos puedan ayudar a las personas a tomar decisiones informadas a la hora de emprender la práctica del fútbol americano y al desarrollo de medidas de seguridad adicionales que puedan contribuir a mitigar los riesgos asociados a estos deportes de contacto.

