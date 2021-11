Descubre lo más nuevo de Reebok y aprovecha la preventa del Black Friday

Existen marcas que tienen mucho bagaje que contar. Marcas que han formado parte de la historia de muchas generaciones anteriores a ti, y que además, siguen formando parte de la tuya. Por ejemplo el caso de Reebok, una firma que ha dejado huella año tras año y que vuelve a hacerlo cada temporada.

Y es que quizá uno de sus secretos más valiosos es que están en continuo crecimiento y movimiento, adaptándose a los nuevos tiempos y reclamos, siendo capaces de mantener una calidad exquisita como antaño, a la par que un diseño vanguardista y actual.

Sus clásicos más icónicos siguen formando parte de su lista de éxitos, eso sí, con un toque algo más futurista y conceptual. Con mayor riesgo y mejor rendimiento, pero con la esencia de siempre.

Black Friday 2021

Nos encontramos ante unos meses llenos de eventos, dónde comprar, invertir y regalar es algo constante. La última semana del mes se celebra el Black Friday, pero Reebok añade un 50% a muchos productos para que puedas disfrutar de una preventa anterior a esta fecha tan destacada.

Por ello, si no quieres que se agoten tus zapatillas preferidas o esa sudadera que ya forma parte de tu lista de deseos, aprovecha ahora y visita la web de Reebok. Consigue tus mejores looks antes que nadie a un precio exclusivo. Utiliza este código promocional Reebok en noviembre para comprar a un precio más bajo.

Modelo Club C 85

Modelo Club C 85 Reebok

Hay clásicos que nunca fallan, como por ejemplo este modelo club C 85 de Reebok, una zapatilla básica en color blanco que fluye a la perfección en cada paso, eso sí, sin dejar nunca de marcar tendencia. Este estilo sencillo contrasta con ese aire retro y versátil que recuerda el de los años 80, un modelo inspirado en el tenis de los antiguos archivos de Reebok.

Un estilo informal y moderno a la vez, tan vintage como actual, un verdadero icono y clásico de Reebok en una zapatilla impecable y deportiva. Porque a veces no hace falta decir nada para lanzar un mensaje claro.

Modelos Club C Mid II

Modelos Club C Mid II Reebok

Y venimos de la CLUB C para hablar de la CLUB C MID II, porque los clásicos están bien pero actualizarlos, mejor. El estilo Reebok de archivo sigue presente en esta temporada, eso sí, sumando puntos y ayudándote a crear looks originales sencillos y llamativos. Al clásico icono se le ha añadido detalles en color y una etiqueta con motivos de baloncesto que elevan su estilo a la máxima potencia. Para que seas siempre tú, quién triunfa en las calles.

Chaqueta Winter Puffer.

Chaqueta Winter Puffer. Reebok

Este invierno, aunque las temperaturas aprieten, no te quedes en casa. Ponte esta chaqueta con cremallera y sal ahí fuera a lucirla bien calentito. Su cobertura repelente al agua y resistente al viento se complementa con un relleno de plumas sintéticas para más abrigo sin volúmenes innecesarios. El forro de la capucha de punto la hace muy cómoda. Además, lleva una cinta con logos Reebok en Jacquard en las mangas le da un toque deportivo.

Mallas De Cintura Alta Perform para chica

Mallas De Cintura Alta Perform para chica Reebok

Que ir a hacer deporte no signifique nunca no ir a la última. Estas mallas de entrenamiento Reebok para mujer te mantienen cómoda durante tus sesiones de alta intensidad, pero además, son ideales. Fabricadas con tejido que dispersa la humedad y cuentan con un ajuste de compresión que te proporciona una sensación de sujeción desde el calentamiento hasta el post-entrenamiento.

Su cintura ancha de tiro alto estiliza tus curvas creando una silueta favorecedora mientras el material de compresión se ajusta a tu cuerpo para una sensación de sujeción. Además, el tejido Speedwick repele el sudor de tu cuerpo y mantiene tu piel fresca y seca.

Cuatro ejemplos que, si te das prisa, podrán estar en tu armario por un precio de ensueño. Corre a por tus deseos y triunfa con Reebok.