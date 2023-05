Confirman la eficacia de un tratamiento para la fibromialgia que se realiza en casa y no tiene efectos secundarios

La fibromialgia es una enfermedad caracterizada por un cuadro de dolor musculoesquelético crónico y generalizado de origen desconocido. Afecta principalmente a personas de entre 20 y 50 años de edad, y hasta ahora los tratamientos, enfocados principalmente en el alivio de los disruptivos síntomas, son escasos y de eficacia limitada.

Desde hace tiempo, se ha venido proponiendo como posible alternativa el uso de una técnica llamada neuroestimulación eléctrica transcutánea, conocida como TENS por sus siglas en inglés, consistente en la estimulación de los nervios a través de impulsos eléctricos. Con todo, su eficacia ha sido objeto de debate, en parte por disparidades importantes en el diseño experimental de los estudios que la han evaluado como posible tratamiento.

Una alternativa sin efectos secundarios y de bajo coste

Ahora, un estudio llevado a cabo por investigadores de Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU CH) y publicado en la revista especializada Pain ha proporcionado nuevas evidencias acerca de las dosis óptimas que garantizan la eficiencia de la técnica en este tipo de pacientes, concluyendo que efectivamente existen casos en los que, empleada de la forma apropiada, puede suponer un alivio efectivo de la sintomatología de la fibromialgia.

El trabajo consiste en una revisión de los ensayos clínicos practicados hasta el momento, y ha encontrado que aquellos que reportan un mejor resultado son los que aplican el tratamiento en frecuencias altas (entre 100 y 200 hz) o frecuencias mixtas (combinando alta y baja frecuencia dentro de la misma sesión).

Los autores destacan que lograr un mejor alivio de los síntomas es fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La técnica TENS ofrece notables ventajas sobre otras líneas de tratamiento, al tratarse de un procedimiento no farmacológico que la propia persona puede aplicarse en su domicilio sin efectos secundarios relevantes y con un coste destacablemente reducido.

Referencias

Amer-Cuenca, Juan J.; Badenes-Ribera, Laura; Biviá-Roig, Gemma; Arguisuelas, María D.; Suso-Martí, Luis; Lisón, Juan F. The dose-dependent effects of transcutaneous electrical nerve stimulation for pain relief in individuals with fibromyalgia: a systematic review and meta-analysis. Pain (2023). DOI: 10.1097/j.pain.0000000000002876