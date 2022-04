Así actúan las células del cáncer de páncreas para propagar la enfermedad y resistir a la terapia

©[kanchanachitkhamma] via Canva.com.

El cáncer de páncreas es en la actualidad uno de los que peor pronóstico tiene, por lo que seguir desentrañando sus mecanismos y su comportamiento se convierte en una tarea clave para mejorar las perspectivas de los pacientes.

En esta dirección incide un trabajo llevado a cabo por investigadores adscritos a la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York y publicado recientemente en el medio científico Proceedings of the National Academy of Sciences. Concretamente, se trata de una investigación que mira al tejido denso que habitualmente rodea los tejidos pancreáticos y que constituye una importante barrera para la terapia.

Macrófagos reprogramados

Así, explican los autores del estudio, en nuestro organismo existe de manera natural una densa malla proteica que da soporte a los órganos y ayuda a reconstruir los tejidos dañados. Pero, en presencia de tumores pancreáticos, ciertas células inmunitarias descomponen las proteínas de colágeno presentes en esta malla (y que son, de hecho, su principal componente) y las transforman en moléculas que desencadenan la construcción de tejido denso. El proceso por el que esto sucede se conoce como desmoplasia.

Esto se encuentra en consonancia con estudios anteriores, que ya habían arrojado que los macrófagos, un tipo de célula inmunitaria, contribuyen a la desmoplasia. La novedad está en que el presente trabajo arroja luz sobre el modo en el que los tumores 'programan' a los macrófagos para que se comporten de esta manera.

Comparando cultivos de macrófagos tolerantes al cáncer con macrófagos normales, lo que descubrieron es que los primeros rompen mucho más colágeno que los segundos. La presencia de este colágeno degradado, a su vez, desencadena una reacción en cadena: concretamente, aumenta la secreción de arginina, que es utilizada por la enzima óxido nítrico sintasa (iNOS) para producir especies reactivas de nitrógeno (RNS) que estimulan a las células estrelladas para construir la malla de tejido denso que rodea el tumor y que le confiere su particular resistencia al tratamiento.

Al respecto de cómo los macrófagos se vuelven tolerantes al tumor, han concluido que deriva de sus funciones usuales: cuando tratan de 'limpiar' las proteínas que favorecen el crecimiento anormal del tumor, son modificados por la propia limpieza para que comiencen a descomponer el colágeno y a enviar las señales que propician la creación de la barrera.

Una diana para mejorar los tratamientos

A partir de este punto, los investigadores creen que el siguiente paso debe centrarse en comprender mejor los vínculos que existen entre los procesos de eliminación de proteínas que llevan a cabo los macrófagos y la construcción de la barrera protectora en torno a los tumores.

La relevancia de estos hallazgos, apuntan, radica en que este entorno denso que rodea al tumor es una de las principales razones por las que los tumores de páncreas resultan especialmente mortales. Por ello, comprender mejor qué procesos le dan lugar puede abrir las puertas a mejorar la eficacia de los tratamientos disponibles, ya sean curativos o preventivos.