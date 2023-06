El Satisfyer más vendido puede ser tuyo hoy con una rebaja de 10 euros

Once niveles de estimulación sin contacto, impermeable, batería de carga rápida y duradera y un mango ergonómico. No es de extrañar que con estas características el Satisfyer Pro 2 Next Generation sea el succionador de clítoris más vendido de la marca alemana. Puro fuego escondido en apenas 16 centímetros de juguete con un funcionamiento muy sencillo. Estimula el clítoris cuando se acerca a él, porque proporciona sensación de vacío y enérgicas palpitaciones sin necesidad de llegar a tocarlo (con pulsaciones de aire). Esto aumenta el flujo sanguíneo en un tiempo récord y muchas personas con clítoris llegan al orgasmo en minutos. Así que, si todavía no te has unido a la fiebre del Satisfyer, esta oferta del 20% te ayuda a decidirte.

Satisfyer Pro 2 Next Generation. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Satisfyer Pro 2 Next Generation. Descripción: Succionador de clítoris Marca: Satisfyer Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 38.10 Imagen:

"Orgasmos múltiples y más intensos", esto es lo que promete la marca y no es de extrañar porque la primera generación de este juguete sexual ya fue una revolución en intensidad y placer, por tanto, imagina este modelo Pro 2 Next Generation. Con él lograrás una estimulación de forma indirecta y con diferentes intensidades en el clítoris (¡y en otras zonas erógenas de tu cuerpo que quieras!).

Además, el Satisfyer está fabricado con silicona antialérgica que se ajusta ergonómicamente para rodear el clítoris de forma más suave posible y la boquilla puede separarse del mango fácilmente para que puedas lavarla después de casa uso.

Sin olvidar que el Satisfyer Pro 2 es más silencioso que los anteriores modelos (que ya es decir). Apenas oirás nada cuando su cabezal rodee tu clítoris y si encima eres de las que prefieren disfrutar en la bañera ¡aún lo oirás menos! Por otro lado, es menos llamativo, porque el Satisfyer Pro 2 tiene una luz en lo botones menos intensa que los demás modelos. Así que, después de leer todo esto ¡no te resistas a los orgasmos con esta oferta de Amazon!

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.