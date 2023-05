Tras varios años invirtiendo en acondicionar nuestra terraza para disfrutarla al máximo cuando las temperaturas lo permiten, este año, por fin, estamos dispuestos a instalar un toldo que nos permita permanecer en el exterior, incluso, durante las horas en las que el sol calienta más. Llegado este punto, son muchos los usuarios que apuestan por modelos de fácil instalación y por menos de 70 euros que no les obliguen a hacer una inversión de tiempo y dinero superior a lo esperado.

Otros usuarios, sin embargo, prefieren poner el foco en la utilidad que le van a dar a este útil para terrazas y jardines, así como al modelo que mejor se adapta a sus necesidades. Tanto si hablamos de la morfología (muchas veces hay que respetar, por ejemplo, los colores de la comunidad de vecinos) o la tipología. Y es que hay quien prefiere un toldo manual, de los de manivela, frente a uno automático que ascienda y baje con solo tocar un botón. Pero, ¿qué diferencias hay y cuál es el mejor para mi terraza o balcón?

Ventajas y desventajas de un toldo manual

El toldo manual es aquel que incluye una manivela y que, de forma mecánica, tras moverla, permite desenrollar (¡o viceversa!) la tela que nos protegerá de las inclemencias del tiempo. Si bien exige nuestra acción para funcionar, entre las principales ventajas destaca que suele ser una opción más económica, fácil de instalar y, además, al no incluir un motor, suele durar más en el tiempo sin necesidad de reparaciones. Eso sí, no todas las terrazas son aptas para esta tipología, pues, si son de grandes dimensiones, la lona que lo compone será difícil de mover haciendo girar la manivela, por lo que es posible que no sea tan funcional como esperamos.

En el catálogo de Leroy Merlin, por ejemplo, tienen muchas opciones manuales de diferentes tamaños, colores o formas. También precios, por eso desde 20deCompras hemos decidido reseñar el más barato que, actualmente, tienen en su catálogo: el toldo Eco de su propia marca, de rayas blancas y amarillas.

Es un diseño bonito y que combina con cualquier propuesta. Leroy Merlin

Datos estructurados producto Nombre: Toldo Eco Descripción: Toldo eco con brazo extensible manual de color blanco con rayas amarillo y acabado ondulado. La estructura es de acero, incluye soportes para fijar el toldo a la pared o techo y tiene un ángulo de inclinación máxima de 40°. Marca: Leroy Merlin Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 105 Imagen:

Por qué apostar por un toldo motorizado

El toldo motorizado, sin embargo, representa la comodidad en toda regla: solo hace falta un mando para decir hasta qué punto queremos subir o bajar la lona. Sin embargo, debido a este motivo, los modelos disponibles en el mercado son más caros y sus reparaciones, además de ser más habituales, suelen exigir una mayor inversión. Eso sí, al accionarse en pocos segundos, son más útiles y efectivos de cara a mantener la temperatura de casa y suelen aportar un mayor rendimiento y estabilidad al ser más modernos.

En el catálogo de Leroy Merlin también cuentan con varias opciones, más caros que la opción anterior y partiendo de un precio de 379 euros que puede superar los 1.000 si se escoge uno de los modelos más completos. Nosotros, nos quedamos con el toldo mecánico más económico del catálogo, el modelo Zefir también fabricado por el ecommerce.

Es un modelo clásico que esconde alta tecnología. Leroy Merlin

Datos estructurados producto Nombre: Toldo Zefir Descripción: Toldo con cofre de apertura motorizada y accionamiento mediante mando a distancia (pilas no incluidas). Tiene estructura de acero lacada en color blanco y tela de poliéster (270gr/m2) con acabado liso en color topo. Marca: Leroy Merlin Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 379 Imagen:

