Todos sabemos que uno de las prendas básicas de fondo de armario son unos vaqueros resistentes, ya lo sabía el empresario Levi Strauss en 1852 cuando creó los míticos vaqueros que han llegado a nuestros días como el pantalón de moda que sigue triunfando. Pero, qué es un vaquero sin un cinturón. Y sí, los cinturones de hebilla y cuero negro no pasan de moda.

Y si no que se lo digan a este cinturón de la marca Levi's que arrasa en Amazon. El modelo Pilchuck posee casi 4,5 estrellas de calidad de producto, sobre 5, en el ecommerce y acumula más de 2.070 valoraciones positivas de usuarios que ya lo han probado.

No es de extrañar porque se trata de un cinturón resistente, de cuero negro y que pega con absolutamente todos los looks informales de tu fondo de armario. E, incluso, con algún pantalón y camisa más formal. Y, como no, para evitar problemas, tienes disponibles varias tallas, pero, algunas se están agotando debido a su éxito. Posee, además, una presilla con la marca Levi's grabada en negro que también te encantará.

Modelo Pilchuck de la marca Levi's. Amazon

Se trata de un modelo muy vendido porque es ideal para tu día a día. Lleva un bonito detalle bruñido en la hebilla y una presilla con la marca. Es perfecto para ese toque final que le faltaba a un outfit. Además, es ¡ajustable y duradero!

No te lo pienses más porque este modelo demuestra que el estilo clásico de cinturón negro, de hebilla y de cuero se sigue llevando. Lo que es una ventaja para ti, porque será más fácil combinar tus looks. No necesitarás cientos de cinturones sino solo uno.

