El canal de audiolibros de Amazon está de oferta: los 4 primeros meses, por solo 2,95 euros

La lectura es uno de esos buenos hábitos que cada vez dejamos más de lado: la falta de tiempo y el cansancio acumulado logran que abrir un libro a final del día se convierta en una misión muy difícil. Ni siquiera, cuando se trata de apostar por los títulos recomendados de este 2024. Y es que la apremiante rutina se encarga de que encontrar espacios en los que sentarnos y desconectar sea complicado.

Sin embargo, gracias a las nuevas fórmulas de lectura, no tenemos que renunciar a estar al día con los últimos best sellers o con nuestras noticias favoritas. Gracias a los audiolibros, podemos hacerlo en cualquier lugar y realizando cualquier actividad, ya sea de camino al trabajo, practicando deporte o haciendo la comida de la semana.

Así, este servicio electrónico que nos permite escuchar una grabación del contenido del libro en forma de audio se organiza a través de canales de streaming que, cada vez, son más populares. El de Amazon, Audible, entre ellos; sobre todo porque, de vez en cuando, nos sorprende con grandes ofertas, como la vigente hasta el 1 de mayo. Si te suscribes antes de esa fecha, los cuatro primeros meses cuestan menos de 3 euros (¡en vez de 10!).

¿Cuánto cuesta una suscripción a Audible?



Ahora suscribirse a Audible es más barato que nunca: durante los cuatro primeros meses, el coste es de solo 2,95 euros, en vez de los 10 habituales. Un ahorro mensual de seis euros que da acceso al catálogo completo de la plataforma de Amazon: más de 90.000 contenidos, entre los que se incluyen títulos clásicos, novedades, libros infantiles, programas tipo podcasts, cursos de idiomas y contenidos originales.

Pasados los cuatro primeros meses de la oferta, el precio de Audible es similar al de otras suscripciones de streaming del mercado. Tiene un coste mensual de 9,99 euros y no existe la posibilidad de pagar en una única cutoa anual que reduzca el precio final (a diferencia de otras propuestas). No obstante, para que el usuario tenga total libertad sobre su suscripción, no hay compromiso de permanencia: se puede cancelar cuando desee la suscripción sin tener que pagar penalización o cumplir con un plazo determinado.

¿Qué libros están gratis en Audible?

Aunque es una de las preguntas que más se hacen los usuarios, no: no hay un catálogo de audiolibros gratuitos que puedan descargarse en Amazon. Es una idea muy extendida que, sin embargo, sí tiene su base en una apuesta muy popular del marketplace para acercarse a nuevos usuarios dándoles todas las garantías previo pago.

Audible cuenta con un servicio de prueba gratuito de 30 días que permite a los usuarios interesados acceder a su catálogo de libros al completo, incluyendo los best sellers o los productos propios con los que cuenta.

Pasado este periodo, y sin ningún tipo de compromiso, el usuario puede decidir si se suscribe a su plan (al ser mensual, se puede cancelar el pago en cualquier momento sin necesidad de permanencia) o si, por el contrario, busca otra plataforma de audiolibros que se adapte a sus exigencias.

