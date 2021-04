Sigue la locura de los NFTs: compran un píxel por 1,36 millones de dólares

¿Pensabas que la moda de los NFTs había pasado? Error. Estos tokens no fungibles están en pleno auge en el mercado de las subastas, debido a que han llegado a alcanzar precios increíblemente elevados.

Hace poco, la famosa casa de subastas Sotheby’s vendió un NFT de un píxel por 1,36 millones de dólares. ‘The Pixel’ formó parte de una serie de obras digitales llamada ‘The Fungible Collection’ que consiguió ganar 16,8 millones de dólares en total.

Puede parecer increíble, pero el dueño de la obra es el artista Pak y se ha convertido en uno de los íconos a seguir tras la revolución originada por estos archivos digitales. Por otro lado, su comprador, Eric Young, estaba emocionado con la adquisición.

Pak no solo ha vendido su píxel por más de medio millón de euros, ya que hace unas semanas le compraron un NFT de un píxel rojo por más de 7.000 dólares.

Polémica con las obras NFTs

Desde hace tiempo existe un debate que rivaliza las respuestas sobre lo que es arte y lo que no. Las opiniones son totalmente personales, pero parece que queda claro que los NFTs forman parte del mundo artístico.

Los NFTs han demostrado que el arte y la tecnología pueden ir unidos de la mano, ya que los artistas poseen una gran oportunidad para darse a conocer en el mercado.

Este auge de los tokens no fungibles demuestra que hay cierto interés por estas obras de arte digital, aunque no llegan a tener un formato físico. Por consiguiente, se genera la eterna polémica de lo que puede estar considerado arte.

Dicho anteriormente que son obras no físicas, como es lógico, el píxel no se podrá tocar a no ser que el nuevo propietario se imprima una copia sabiendo que está bajo su pertenencia.

