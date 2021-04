Apple confirma lo que se le escapó a Siri: el próximo 20 de abril tenemos keynote

El 20 de abril tendrá lugar próximo evento de Apple, según ha confirmado mediante una invitación por correo electrónico la propia compañía. La keynote se había filtrado unas horas antes, pero no por los conocidos filtradores y los 'rumurólogos' habituales: fue la propia Siri quien se fue de la lengua, que contestaba esa fecha si le preguntabas por la cita de los de Cupertino.

Según la página MacRumors, al preguntar en inglés “When is the next Apple Event?” (que en castellano significa “¿Cuándo es el próximo evento de Apple?”), Siri responde tendrá lugar el próximo martes 20 de abril en el Apple Park en Cuperino (California, Estados Unidos). Además, aclara que “puedes conseguir todos los detalles en apple.com”.

Al preguntar en inglés la fecha del próximo evento de Apple, Siri te responde con este mensaje. MacRumors

Puede que debido al despiste de su asistente virtual, o puede que simplemente siguiendo su plan de comunicación, Apple finalmente ha confirmado hace unos minutos que tenemos fecha para el primer evento del año de la marca.

La invitación solo dice: "Spring Loaded. Please join us for a special Apple Event from Apple Park. Watch it online at apple.com. April 20, 2021. 10 AM PDT". Es decir, que Siri tenía razón en la fecha y el lugar de la keynote.

Sin embargo, ni Siri ni Apple dan más datos sobre el evento y aún no hay nada en la página de la marca.

La próxima keynote de Apple será el 20 de abril a las 19 hora peninsular española. Apple

De momento, ya existen bastantes rumores de las novedades que están por anunciarse en dicho evento. Entre lo más esperado -y rumoreado- está la renovación del iPad Pro, de mayor tamaño (11''), con 5G y con una pantalla mini-LED, un nuevo iPad de bajo coste y un nuevo iPad mini.

También se prevé que hablen de un mejorado Apple TV -su plataforma multimedia-, iMac renovados y -por fin- AirTags, que ahora podrán emplearse con otros dispositivos ajenos a la marca tras abrir su servicio a terceros.

Algunos también apuestan por unos AirPods 3 entre las novedades, que según las filtraciones serían más parecidos a los AirPods Pro, con puntas de silicona para los oídos y vástagos más cortos, pero sin la funcionalidad de cancelación activa de ruido de alta gama. Pero todo apunta a que tendremos que esperar hasta el próximo otoño para este dispositivo.

