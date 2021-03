Esta mochila con inteligencia artificial ayuda a personas con visión reducida

El desarrollador de inteligencia artificial Jagadish K. Mahendran y su equipo del Instituto de Inteligencia Artificial, Universidad de Georgia diseñaron una mochila con IA activada por voz que puede ayudar a las personas con discapacidad visual para percibir mejor el mundo que las rodea y poder salir más seguros a la calle. La mochila ayuda a detectar desafíos comunes como señales de tráfico, obstáculos colgantes, cruces de peatones, objetos en movimiento y elevaciones cambiantes, y todo mientras se ejecuta en un dispositivo interactivo de bajo consumo.

"El año pasado, cuando me encontré con un amigo con discapacidad visual, me llamó la atención la ironía de que, aunque he estado enseñando a los robots a ver, hay muchas personas que no pueden ver y necesitan ayuda. Esto me motivó a construir el sistema de asistencia visual con OpenCV. Kit de inteligencia artificial con profundidad (OAK-D), impulsado por Intel", dijo su creador, Jagadish K.Mahendran.

Cómo funciona esta mochila inteligente

El sistema en sí se encuentra dentro de una pequeña mochila que contiene algo similar a una computadora portátil. Una chaqueta de chaleco oculta una cámara de inteligencia artificial espacial Luxonis OAK-D y esta se conecta con la batería de bolsillo que se oculta en la riñonera, capaz de proporcionar unas 8 horas de autonomía. Tres pequeños orificios en el chaleco proporcionan ventanas para la cámara que se conecta con la unidad de computación de la mochila.

Estos son los componentes que forman parte de la mochila. Intel Newsroom. Youtube

"Es increíblemente satisfactorio ver algo tan valioso y extraordinario como una mochila con tecnología de inteligencia artificial construida con OAK-D en tan poco tiempo", dijo Brandon Gilles, fundador y director ejecutivo de Luxonis.

La mochila cuenta con un auricular con Bluetooth que permite al usuario interactuar con el sistema a través de consultas y comandos de voz, y el sistema responde con información verbal. A medida que el usuario se mueve por su entorno, el sistema transmite de forma audible información sobre obstáculos comunes, como señales, ramas de árboles y peatones. También advierte de los próximos cruces peatonales, bordillos, escaleras y entradas.

A través de los comandos de voz te informa de posibles obstáculos que la cámara detecta. Intel Newsroom. Youtube

La Organización Mundial de la Salud estima que existen alrededor de 285 millones de personas en todo el mundo que tienen deficiencias visuales. Los sistemas de asistencia visual para la navegación van desde aplicaciones para smartphones con asistente de voz hasta bastones inteligentes con cámara, sin embargo, siguen siendo bastante limitados porque carecen de la percepción de profundidad necesaria para facilitar la navegación independiente de una persona.

"Es increíble ver a un desarrollador llevar la tecnología de inteligencia artificial de Intel al límite y construir rápidamente una solución para hacer la vida de sus amigos más fácil", dijo Hema Chamraj, director de Defensa de la Tecnología y AI4Good en Intel.

