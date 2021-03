Una tablet de Samsung a mitad de precio: cómo conseguir la Galaxy Tab A por menos de 100 euros en Amazon

Aunque con la llegada de las smart TVs y la consolidación de los libros electrónicos como soporte de lectura, para muchos han dejado de ser esenciales, las tablets son de esos dispositivos que siempre viene bien tener a mano. Ya sea para acompañar el teletrabajo, para que los más pequeños de casa puedan disfrutarlas o para asegurar que no hay viaje sin streaming, estos dispositivos cumplen estas y otras muchas funciones tanto dentro como fuera de casa, ¡y siempre con comodidad! Y, no: no hay por qué invertir mucho dinero para conseguir un buen modelo a un precio más que asequible... ¡Sobre todo si sigues a 20deCompras!

Rastreando el catálogo de Amazon, hemos encontrado que la Galaxy Tab A, una de las tablets más conocidas de Samsung, está sujeta a una rebaja muy interesante del 45%: ¡ahora puede ser tuya por menos de 100 euros! Con casi cinco estrellas doradas y la etiqueta Amazon’s Choice, que certifica que la relación calidad precio es inmejorable. ¿Quieres descubrir cuáles son las prestaciones que consiguen que esta apuesta sea aún mejor? ¡Pues sigue leyendo! Bajo estas líneas te damos todas las claves para decidirte por este modelo.

Galaxay Tab A 2019. FNAC

Por qué merece la pena aprovechar esta oferta

Diseño compacto. Una de las ventajas de este modelo es que su diseño compacto y liviano nos permite transportar la tablet con nosotros en cualquier momento sin que ello suponga una carga. De hecho, está diseñado para poderlo sujetar de forma cómoda con una mano sin que este tamaño afecte a su rendimiento. También dispone de un sistema de cámaras trasera de 8MP y delantera de 2MP.

Una de las ventajas de este modelo es que su diseño compacto y liviano nos permite transportar la tablet con nosotros en cualquier momento sin que ello suponga una carga. De hecho, está diseñado para poderlo sujetar de forma cómoda con una mano sin que este tamaño afecte a su rendimiento. También dispone de un sistema de cámaras trasera de 8MP y delantera de 2MP. Pantalla grande. Con ocho pulgadas y un marco libre de botones, este dispositivo nos permite disfrutar de una pantalla más grande con imágenes de alta resolución. Además, incorpora altavoces ocultos en la parte inferior para ofrecer una buena calidad de sonido sin interrumpir en la pantalla.

Con ocho pulgadas y un marco libre de botones, este dispositivo nos permite disfrutar de una pantalla más grande con imágenes de alta resolución. Además, incorpora altavoces ocultos en la parte inferior para ofrecer una buena calidad de sonido sin interrumpir en la pantalla. Almacenamiento y batería. Además del sistema operativo Android, este modelo cuenta con 2GB de RAM y 32 GB de memoria, ampliable hasta 512GB si añadimos una tarjeta de SD. Asimismo, su batería de 5.100 mAh ofrece máximo ahorro y energía.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas?Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.