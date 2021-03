Así es la función de Google Earth que te permite viajar en el tiempo

Antes de Google Maps, ya existía Google Earth. Este programa informático fue creado en 2001 y se caracteriza por ofrecer una representación 3D del globo terráqueo con una gran cantidad de imágenes. A lo largo del tiempo, las imágenes han ido actualizándose, pero un desarrollador ha descubierto recientemente una función oculta en Google Earth que te permite ver las imágenes satelitales del pasado y así viajar en el tiempo de manera metafórica.

En 2016, el programa añadió ‘Timelapse’, una herramienta con la cual se puede avanzar o retroceder en el tiempo en determinadas zonas del mapa. Aunque ‘Timelapse’ aún no está disponible para Android, el desarrollador Kyler Jeffrey descubrió que la función ya estaba en fase experimental y que los usuarios podían acceder a ella.

En el vídeo que Jeffrey ha subido a YouTube se puede ver cómo se desliza a través de una barra del tiempo a diferentes momentos dentro de la ciudad de San Francisco.

Con esta función, Google Earth no solo te muestra las décadas que han pasado desde que se creó el programa informático, sino que te permite trasladarte periodos del siglo pasado en algunas ciudades como, por ejemplo, San Francisco. Esto no sería posible con las imágenes satelitales, puesto que no existían antiguamente, no obstante, sí que es viable gracias a la recreación de ciertas áreas que se puede hacer mediante la digitalización.

Según Wccftech, esta función también sirve para áreas fuera de Estados Unidos, sin embargo, las imágenes que se obtienen no son tan buenas. Además, por muchas zonas que se puedan ver, algunas imágenes pueden no estar disponibles.

Acceder a la activación de esta herramienta histórica de Google Earth puede resultar bastante complicado, ya que supone una modificación manual de archivo de preferencias del sistema. Sin embargo, Kyler Jeffrey intenta explicarnos cómo hacerlo con su vídeo.

