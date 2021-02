Amazon instala sus primeros supermercados en Europa: no hay que pasar por caja para pagar

Amazon va a estrenar esta semana los primeros supermercados de su cadena, Amazon Go, en Europa. El primer establecimiento abrirá sus puertas en Ealing, Londres (Reino Unido).

Tal y como informa The Sun, estos supermercados tienen la particularidad de que no tienen cajas ni cajeros para pagar. Tan solo hay que abandonar el supermercado con los productos que queramos, que se cobrarán de manera automática a través de una app que deben tener instalada los clientes cuando salgan por la puerta.

Estos supermercados llevan unos pocos años funcionando en Estados Unidos con éxito (hay 25 tiendas en Seattle, Chicago, Nueva York y San Francisco) y ahora se expanden por Europa, con el Reino Unido como primer lugar de desembarco. Según la prensa británica, Amazon pretende abrir 30 establecimientos en Reino Unido.

Según The Sun, el local donde se abrirá el primer supermercado en Ealing está ya listo, con la cartelería tapada para evitar desvelar que se trata de un supermercado de Amazon Go.

Tornos de salida de un supermercado Amazon Go en Seattle. Sikander Iqbal / WIKIPEDIA

Así funciona

La trecnología usada en los Amazon Go se llama Just Walk Out ("solo salga"). A la entrada, los clientes escanean su aplicación en un torno de entrada. Hay cámaras que recogen todo lo que ocurre y en los estantes hay sensores de peso que detectan todo lo que cogen los clientes.

Los productos se van añadiendo a un carro de compras virtual y todo aquello que devuelvan una vez cogido se elimina de ese carro virtual. Cuando los clientes salen de la tienda, el cobro se realiza automáticamente y el cargo se hace en la tarjeta asociada a la aplicación.