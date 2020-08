Así es el 'smartwatch' que Amazon ha rebajado un 28% para que puedas disfrutarlo por menos de 30 euros

Quien diga que no miente: los wearables forman parte de la vida de la inmensa mayoría. Aunque los auriculares bluetooth siguen siendo los protagonistas de esta categoría tech creada para llevar siempre encima, los smartwatches no paran de ganar fieles y ya son muchos los que los lucen en su muñeca para agilizar su rutina, ya sea laboral o deportiva. Y es que su probada usabilidad los ha convertido en compañeros indispensables para organizar nuestra vida, registrar nuestras vitales mientras hacemos ejercicio o monitorizar la calidad del sueño. Claro que, para tener uno de calidad con todas las prestaciones que nuestro día a día requiere, hay que invertir dinero... ¿O no?

El éxito que están teniendo entre los usuarios ha llevado a las marcas a adaptar los precios de algunos de sus modelos que, incluso, pueden estar sujetos a rebajas que los hagan aún más asequibles. Este es el caso de este smartwatch de Umidigi que, solo durante las próximas horas, puede encontrarse sujeto a un descuento del 28%. ¿Su precio final? ¡Menos de 30 euros!

El 'smartwatch', de Umidigi. Amazon

Lo que debes saber antes de comprarlos

Monitoreo diario. Uno de los puntos fuertes de los ‘smartwatches’ es que son capaces de registrar, a diario, nuestra frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno en sangre, lo que nos ayuda a hacernos una idea de nuestro estado de salud. Eso sí, todos estos datos deben cotejarse en las revisiones médicas, para asegurar que todo está bajo control o averiguar si tenemos que seguir algún tratamiento.

Del móvil al reloj. Para que, sin necesidad de llevar el móvil en la mano, podamos estar al tanto de todo lo que ocurre, este reloj de Umidigi se sincroniza con él para recibir las notificaciones de llamadas y mensajes, de redes sociales o de servicios de mensajería instantánea. Todo ello, mediante pequeñas vibraciones que nos alertan de la actividad para que seamos nosotros quienes decidamos qué y cuándo lo revisamos.

Muy deportivo. Con nueve modos de actividad deportiva, este modelo de 'smartwatch' se adapta a nuestra rutina de ejercicios, incluso cuando son acuáticas. Y es que tiene una resistencia al agua de 5ATM, por lo que se puede utilizar mientras se nada y también en la ducha.

