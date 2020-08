Cómo escuchar un audio de Whatsapp sin que la otra persona lo sepa

Whatsapp es la aplicación reina para comunicarnos desde hace años y cuenta con multitud de trucos que permiten saltarse algunas de sus funciones. Una de ellas es el doble tik azul de los audios, utilizados por muchos cuando quieren cerciorarse de que has visto (escuchado en este caso) su mensaje.

Existen varias formas de evitar esa confirmación. Desde Xataka ofrecen este verano una bastante simple y que consiste en abrir una conversación contigo mismo de forma rápida y simple.

Para ello, debes abrir un navegador y escribir lo siguiente en la barra de dirección: wa.me/XXXXXXXXXXX. En las 'X' debes poner tu número de teléfono con el código del país (34 si es España) sin utilizar el '+'.

Tras preguntarte si quieres chatear con ese número que has puesto en el lugar de las 'X' tendrás que seleccionar 'continuar al chat' si lo has hecho con el móvil o 'ir a Whatsapp Web' si lo has hecho en el ordenador.

Tras esto, desde Xataka indican que debes escribirte varios mensajes a ti mismo para ir 'hackeando' Whatsapp hasta que aparezcas tú mismo en las sugerencias de contactos frecuentes para compartir contenidos.

Tras todo esto, que apenas debería llevarte un par de minutos, selecciona el audio que quieres escuchar sin que la otra persona lo sepa y selecciona reenviar a otro contacto, que debes ser tú mismo, pero siempre y cuando aparezcas en contactos frecuentes y tengas las notificaciones de lectura desactivadas.