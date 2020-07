Certificado 'We're Good To Go', sello de calidad turística de Reino Unido para impulsar el sector

We're Good To Go es un sello estándar que ha diseñado VisitEngland, el organismo público perteneciente al Department for Culture, Media and Sport, junto con las organizaciones turísticas nacionales: Turismo de Irlanda del Norte, VisitScotland y Visit Wales.

Esta iniciativa va encaminada al sector del turismo y tiene como objetivo dar una garantía y confianza a los visitantes de que las empresas han llevado a cabo todas las recomendaciones y pautas necesarias con respecto al COVID-19.

Así, los turistas que viajen a Reino Unido pueden tener en cuenta este sello de calidad y seguridad a la hora de planificar su viaje, tal y como recomiendan desde la web de la iniciativa.

Por su parte, las empresas de turismo pueden rellenar el formulario a través de internet, lo que supone una evaluación de tan solo 20 preguntas respecto a las pautas marcadas por el Gobierno del Reino Unido en referencia al COVID-19. Una vez hecha esta autoevaluación, se le otorgará a la empresa la marca We're Good To Go, que puede usar en todos sus canales de comercialización, además de un certificado descargable para poner en las instalaciones.

Además, posteriormente se podrán realizar controles puntuales al azar, sin previo aviso al negocio, de forma presencial o telefónica, para garantizar que se están cumpliendo las normas de seguridad marcadas.