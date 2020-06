El kit perfecto para montarte la barbacoa en casa (especialmente para amantes de la cerveza)

Con el buen tiempo arranca oficialmente la temporada de barbacoas. Este ritual especialmente veraniego no requiere de un alto nivel de experiencia en la cocina, de hecho, si tomas nota de estos consejos básicos, podrás lucir tu destreza con las brasas fácilmente e impresionar tanto para amantes de la carne, como a vegetarianos, porque no solo los filetes quedan deliciosos al calor de las brasas. Si no lo has hecho nunca, deberías probar una parrillada a base de verduras.

Sean cuales sean las preferencias gastronómicas de tu paladar, si este verano quieres montarte la barbacoa en casa puedes hacerlo por aproximadamente 50 euros con un pequeño electrodoméstico que no necesita el espacio de grandes jardines, puesto que sus medidas son 84.5x42x78.5 cm: la barbacoa de carbón Calabria, disponible en Aliexpress con envío desde España.

Está hecha en acero cromado y colocada sobre un carro con ruedas para facilitar su transporte. Cuenta con un cuenco de acero lacado, una rejilla de cocción de acero cromado y una pantalla de acero lacado, además de un estante a los pies de la estructura que hace las veces de estante. Su precio, menos de 51 euros, hace que este electrodoméstico se haya convertido en un capricho asequible para el bolsillo.

Barbacoa de carbón CALABRIA. Aliexpress

El detalle estrella para los amantes de la cerveza

Para conformar el kit perfecto para el día de barbacoa en casa o para cualquier celebración en la que se reúnan amantes de la cerveza, la misma plataforma oferta también el dispensador de cerveza Tower de InnovaGoods. Un grifo que cuenta con una capacidad de tres litros y medio y un diseño original y práctico que hará las delicias de los fans de esta bebida a base de cebada que tan bien combina con una buena barbacoa.

Aunque su precio habitualmente es de 94,38 en la plataforma, actualmente está rebajado y puedes conseguirla por 64,30 euros. Además, cuenta con una garantía oficial de dos años.

Dispensador de Cerveza Tower InnovaGoods. Aliexpress

