Cómo debes usar los tres elementos de seguridad de tu coche para evitar graves lesiones en caso de accidente

La tríada de la seguridad con la todos los coches van equipados de fábrica, al menos desde el 2006, está formada por el cinturón de seguridad, los airbags (el último elemento en ser obligatorio) y los reposacabezas, aunque no todos los conductores conocen su función preventiva.

Pero para que estos tres elementos cumplan perfectamente su función y sean verdaderamente útiles, hay que saber cómo usarlos e, incluso, cuando no utilizarlos. A veces, cometer un error en su disposición o colocación puede provocar, lesiones aún más graves en caso de accidente.

El #cinturón seguridad es el mejor seguro de vida, aunque forma parte de un conjunto que incluye #airbag y #reposacabezas. Recuerda que estos últimos pueden evitarte el "latigazo cervical" en caso de colisión. #CuandoVuelvasACircular#ÁtateALaVida#EsteVirusLoParamosUnidospic.twitter.com/wXQtNuLn3c — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 21, 2020

El cinturón de seguridad hay que llevarlo bien abrochado siempre (bajo peligro de multa, encima) y no sirve pasárselo por debajo del brazo para ir más cómodo. Además, tiene que ir ceñido al cuerpo, no suelto, y la banda tiene que ajustarse a la altura del hombro, lo que se puede regular en cada coche. Además, hay que estar pendiente de que la banda no pierda la tensión ni se estropee el mecanismo que evita que salgamos despedidos.

En el caso de los reposacabezas, es importante entender como colocarlos para evitar sufrir lesiones cervicales en caso de colisión. Tienen que tener la altura regulada dependiendo del conductor y su altura, por lo que si el coche es de uso familiar, habrá que cambiarlo y revisarlo cada vez que vayas a coger el vehículo.

Finalmente, hay que saber que el uso del airbag solo es efectivo si va acompañado del uso del cinturón y que puede reducir en un 30% el riesgo de muerte en caso de colisión. Aunque hay decenas de tipos diferentes de airbag, los obligatorios son los frontales. Es necesario revisar su estado ya que algunos modelos pueden caducar con el paso de los años, aunque los más modernos están pensados para que duren toda la vida útil del vehículo en el que van instalados.