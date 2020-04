Así son los auriculares inalámbricos 'Pikachu' que se cargan dentro de una 'Poké Ball' que vas a querer comprarte

Imagínatelo: vas andando por la calle y sacas del bolsillo una ‘Poké Ball’ y si todavía no te has quedado con todas las miradas de la gente de tu alrededor, lo harás cuando la abras y saques de ella tus auriculares inalámbricos de ‘Pikachu’ en el intenso color amarillo del personaje de ‘Pokémon’.

Pues eso es lo que quiere que te pase la marca Razer, que ha presentado sus ‘Pikachu True Wireless Earbuds’. Aunque, lamentablemente, esta joya para los amantes del videojuego de origen japonés estará solo disponible en China por el momento. Se espera que los auriculares se lancen en el país asiático este jueves, 16 de abril, a un precio de 999 yuanes -aproximadamente 130 euros-. Estarán disponibles en Tmall.

No tienen cancelación de ruido y duran 3 horas, pero conquistarán a los fans de la saga. Razer

Cada uno de los auriculares integra un driver de 13 milímetros y cuentan con la certificación IPX4 de resistencia al agua. Se conectan con Bluetooth 5.0 y el estuche ‘Poké Ball’ dispone de una correa para poder llevarla enganchada -o en la propia muñeca- y de un indicador de la batería que queda en el botón frontal.

Según todos los expertos, estos ‘true wireless’ no van a hacerle sombra a ninguno de los grandes de ese mercado -y la competencia no es escasa, hay vida más allá de los AirPods-. Al menos no en cuanto a calidad de sonido, duración de la batería o funcionalidades. No tienen cancelación de ruido y su autonomía es de tres horas -quince con el estuche de carga Poké Ball-.

Pero para los fans de Pokémon seguro que es un gadget que no pueden dejar pasar. Y además son más originales que el resto de la competencia, que en su mayoría parece que calcan a los auriculares de Apple.