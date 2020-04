Los GPS más populares según los consumidores… y que también son gratis

Lo bueno de llevar un smartphone en el bolsillo es la capacidad ilimitada de aplicaciones que se pueden descargar en segundos y que nos hacen la vida más sencilla (en algunos casos). Las app de navegación y GPS son un claro ejemplo de ello y permiten que la movilidad en vehículo sea más rápida y efectiva.

Obviamente, hay una serie de claros favoritos entre las opciones de GPS que ofrecen el mercado de los smartphone y de las app stores. Google Maps y Apple Maps son de las más utilizadas (sobre todo porque son las que, normalmente, llegan de fábrica con el teléfono dependiendo si compramos iPhone o Android).

Pero hay todo un mundo más allá de estas dos opciones y, lo mejor, es que también son opciones gratuitas. Ya no hace falta comprarse los aparatos estilo TomTom que pueden llegar a costar hasta 400 euros. Con tener suficiente batería en el móvil, puedes llegar a cualquier parte.

Pues bien, la OCU ha hecho un estudio, recogiendo varias aplicaciones y navegadores, atendiendo a opiniones de los usuarios y a factores como el precio o el tiempo que llevan en el mercado. Dentro de los GPS que son, por un lado, app y, por otro, gratuitos, hay que destacar los siguientes:

-Karta GPS (iOS y Android). Un total de 4’5 cinco estrellas en cuanto a satisfacción del usuario.

-MAPS.ME (iOS y Android). También casi cinco estrellas en las valoraciones.

-Here we go (iOS y Android). Tiene 4’3 estrellas de cinco en la Play Store de Google.

-Waze (iOS y Android). También alcanza las 4’3 estrellas en lo que se refiere a satisfacción.

-NAVMII GPS (iOS y Android). Opción de navegación por voz, pero con solo 3’9 estrellas en su versión estadounidense.

-Michelin GPS Routeplanner (para iOS y Android). Disponible y actualizado para varios países y en varios idiomas.