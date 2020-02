¿Echas de menos el frío? Cinco hoteles únicos para disfrutar del invierno

No hace frío. Al menos no hace el frío que febrero acostumbra en España. Las temperaturas son inusualmente altas durante el día y, aunque bajan ya de noche, no son las de otros inviernos. Puede que incluso eches de menos el frío.

Si es así, aquí tienes cinco maravillosos hoteles para disfrutar del invierno. TripAdvisor los recomienda. Son cinco establecimientos para divertirnos en la nieve y luego relajarnos junto a una chimenea.

Hotel LeCrans y Spa

Hotel LeCrans y Spa TRIPADVISOR

No existe un destino de invierno más clásico que los Alpes suizos. LeCrans combina el encanto de un chalet familiar con el servicio de un hotel de cinco estrellas. Este ganador de de los Premios Travellers’ Choice está a solo dos horas de Ginebra, y es perfecto para descansar: sentado en la terraza climatizada del restaurante, con vistas a más de 40 montañas. Además de las pistas de esquí cercanas, hay una gran variedad de actividades de invierno disponibles, desde patinaje sobre hielo y trineo para ir con tu familia, hasta ciclismo de nieve.

Arctic SnowHotel e Iglús de cristal

Las auroras boreales se ven mejor en invierno, y si te alojas en uno de estos iglús con techo de cristal, no tendrás que levantarte de la cama para hacerlo. Para una experiencia invernal completa, puedes dormir una noche en uno de los iglús y la siguiente noche en el hotel, que está formado por hielo y nieve (incluso las mesas, sillas y platos del restaurante). El alojamiento se encuentra justo al sur del Círculo Polar Ártico y con frecuencia lo llaman la casa de Santa Claus. Pasarás tus días haciendo safari de renos o yendo a pescar en el hielo, y luego podrás calentarte en una sauna tradicional finlandesa.

The Khyber Himalayan Resort y Spa

The Khyber Himalayan Resort y Spa TRIPADVISOR

En lo alto de Apharwat del Himalaya, este complejo combina el acogedor estilo de las cabinas alpinas y lujo de la India: dentro de la estructura de pino y pizarra, encontrarás alfombras de seda y exquisitos bordados y artesanías. La piscina cubierta tiene paredes de cristal que muestran los abetos nevados en los meses de invierno. Este es un lugar donde también puedes saborear el invierno en verano, pues las cimas de las montañas están cubiertas de nieve casi todo el año.

Mountain Top Inn y Resort

Mountain Top Inn y Resort TRIPADVISOR

Justo al final de la estación de esquí Killington de Vermont, se encuentra Mountain Top Inn, una maravilla de invierno rústico y antiguo de Nueva Inglaterra, con raquetas de nieve y paseos en trineo con caballos. El panorama de esquí aquí es más tranquilo: escoge un juego de mesa y siéntate junto a la chimenea en el vestíbulo, o prueba una de las cervezas locales de barril en la taberna. Elige entre habitaciones o suites en el edificio principal, cuatro cabañas de lujo con cocina y casas de huéspedes de varias habitaciones que están completamente equipadas como si estuvieras en casa.

Fairmont Banff Springs

Fairmont Banff Springs TRIPADVISOR

Ubicado en el Parque Nacional Banff de Canadá en un viejo castillo, este hotel combina más de un siglo de historia con todas las comodidades que puedas imaginar. El establecimiento pone a disposición todos los servicios para disfrutar de una estancia inigualable. Las tres áreas de esquí están a menos de 40 minutos en coche. Además, a tan solo 20 minutos a pie, en la ciudad de Banff, puedes encontrar una pista de patinaje sobre hielo o disfrutar de un paseo en trineo.