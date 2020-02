Un día antes de que se celebraran las elecciones a la Asamblea Legislativa en Delhi, aparecieron en Internet varios vídeos del político indio Manoj Tiwari, presidente del partido Bharatiya Janata -BJP- en el territorio, criticando al Gobierno de Arvind Kejriwal.

Esto no tendría de por sí mayor importancia, sin embargo, en estos vídeos había una peculiaridad: Tiwari era capaz de hablar en diferentes idiomas en ellos, entre ellos en inglés y en un dialecto hindi. En cuestión de pocas horas estos vídeos se volvieron virales en WhatsApp en todo el país.

Según ha informado Vice, esta es la primera vez a nivel mundial que un partido político utiliza un deepfake para realizar campañas electorales. En el vídeo original, Tiwari habla en en su idioma para criticar a su rival y animar a los votantes a que se inclinen por el BJP.

En un segundo vídeo habla en inglés y en un tercero en un dialecto hindi. Así, las imágenes han sido manipuladas utilizando tecnología deepfake, por lo que su boca se mueve de manera convincente mientras habla en Haryanvi, el dialecto hindi hablado por los votantes objetivo del BJP.

Para realizar la campaña electoral el partido se asoció con una firma de comunicación política para crear ‘campañas positivas’ utilizando deepfakes y así llegar a diferentes votantes con diferentes bases lingüísticas, marcando de esta forma el debut de los deepfakes en campañas electorales.

Según los datos que el propio BJP facilitó a Vice, el deepfake de Tiwari llegó a través de 5.800 grupos de WhatsApp a aproximadamente 15 millones de personas, parte de las cuales hubieran sido inalcanzables de otra manera, ya que solo hablan su dialecto, según afirman desde el partido.

Si bien no se había usado esta tecnología previamente para hacer campaña electoral en sí -o al menos no que se sepa-, no es la primera vez que aparecen deepfakes de candidatos durante una campaña política: ocurrió en las elecciones generales del Reino Unido y también en España, cuando se viralizó el famoso vídeo del ‘Equipo E’ que satirizaba a los candidatos a Moncloa después de que tuviera lugar el debate electoral.

En un mundo en el que, según Vice, el 96% de los vídeos deepfake son pornografía no consentida, puede que este caso en India no haya sido ‘dañino’ o no tenga ‘demasiado peligro’, sin embargo el gran riesgo de este tipo de tecnologías es que lleguemos a un punto en el que las personas ya no puedan confiar en lo que ven o escuchan.

Estos son los vídeos original y manipulados del candidato del BJP: