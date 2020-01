Quiero desaparecer de Instagram: ¿cómo elimino mi cuenta?

Si estás cansado de la tiranía del likey sientes que tu relación con Instagram es una avalancha como la de la imagen de arriba, estás en el lugar correcto: te contamos cómo eliminar tu cuenta en la plataforma de una vez y para siempre.

Acumulamos perfiles en redes sociales como el que colecciona cromos. Solo que en el caso de las primeras, dejamos al aire nuestra vida privada y regalamos nuestros datos personales. Por eso es importante cerciorarse de que se ha eliminado correctamente una cuenta y no dejamos demasiada huella digital.

A veces, las plataformas y servicios de internet ‘esconden’ demasiado la opción de borrar o desactivar la cuenta y puede costarte un poco encontrarla. Es evidente que no les interesa que te vayas de su red. No es así en el caso de Instagram, donde el proceso es bastante sencillo de hacer y no tienes que pasar de pestaña a pestaña en un bucle infinito.

Primero debes tener claro si quieres desactivar o eliminar la cuenta: si la desactivas te marchas de forma ‘temporal’, es decir, tu perfil desaparece pero la información sigue en los servidores por si quieres volver; pero si la eliminas, se borrarán del todo los datos de los servidores y no podrás deshacer el proceso.

Borrar tu cuenta de Instagram permanentemente

Te insistimos en que, una vez suprimida, tu cuenta de Instagram ya no existirá y las personas no podrán encontrarte. Si estás decidido y es lo que quieres, solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

Entra en el enlace www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/.

Inicia sesión con tu cuenta de Instagram.

Selecciona una opción del menú desplegable junto a “¿Por qué quieres eliminar tu cuenta?”.

Vuelve a introducir tu contraseña.

Y finalmente haz clic en Eliminar definitivamente mi cuenta.

Enhorabuena: ¡Tu cuenta de Instagram se ha eliminado de forma permanente!