El éxito de Instagram sigue subiendo como la espuma. Su fórmula es adictiva y la posibilidad de cotillear a otros usuarios se hace irresistible para muchos.

Sin embargo, disfrutar de los stories de la red social deja huella: el propietario del vídeo o de la foto sabrá que has caído en hacer clic. Para evitarlo, algunos usan el pequeño truco de ver la previsualización de la miniatura que aparece, pero esto no te permite apreciar todos los detalles.

Conocer cómo es la vida de los demás y poder comentarla con tus amigos sin que lo sepan es posible. Aquí te dejamos una pequeña guía para ser un auténtico ‘stalker’ en Instagram y seguir manteniendo el anonimato.

Eso sí, te proponemos opciones seguras que evitarán que te entre un virus en el ordenador o el teléfono móvil por usar apps o páginas web de dudosa procedencia. Trucos de ‘andar por casa’ pero que han sido útiles desde los inicios de la aplicación.

La forma más fácil: el Modo Avión

Un truco desconocido para muchos usuarios de la red social pero que es de los más útiles. Consiste simplemente en bloquear el acceso a internet activando el Modo Avión en tu smartphone.

Primero debes abrir Instagram en la app y dejar que se carguen en la barra superior de la pantalla principal todos los stories que quieras ver. Cuando estén listos solo tienes que poner en marcha este modo en tu móvil y cotillear a gusto.

¡Ojo! Una vez vistos, recuerda cerrar la aplicación (no la dejes abierta, ni en segundo plano) antes de volver a conectar tus datos para asegurarte de que no llega la notificación de visualización.

Tener una segunda cuenta

Siempre queda la opción de hacerte una cuenta falsa en la que compartes contenido que nada tiene que ver contigo (o no compartes nada directamente) para no delatarte. Una buena vía para hacer de stalker si el usuario al que quieres cotillear tiene un perfil público.

Conseguir que los perfiles privados confíen en tu cuenta secundaria y acepten tus solicitudes de seguimiento puede que sea más difícil. Y si finalmente no logras tu objetivo siempre puedes utilizar este alias para expresar tu creatividad más profunda y oculta.

Bloqueo instantáneo

Tal vez la alternativa más drástica y que además requiere de tu destreza y habilidad para ser increíblemente rápido. Consiste en ver el story y después bloquear rápidamente a su propietario. No podrá ver que lo has visto porque al tenerlo bloqueado no puede ver nada de ti. Pasadas 24 horas, cuando la historia desaparezca, puedes volver a desbloquear a esta persona.