Siete consejos para subir una foto a tu aplicación para ligar, según una experta

Las aplicaciones para ligar forman ya parte del día a día de miles de personas que buscan conocer gente para formar una pareja o, simplemente, compartir algunos momentos. Una de las primeras cosas en las que se fijan los candidatos es en nuestra foto de perfil, por lo que es fundamental elegirla sabiamente. Sophia Isabella, una fotógrafa especializada en estos temas, ha dado siete consejos al Mirror.

1. Buena calidad. Aunque suene obvio, hay muchas personas que usan fotos desenfocadas en su perfil. "Si la calidad de la foto es mala, tu aspecto será también malo", dice Isabella.

2. Posa natural. No exageres tu pose. A no ser que seas modelo profesional, no poses, porque según Isabella, "dará la impresión de que estás intentando impresionar". Lo mejor es que en la foto se te vea natural y relajado.

3. Lleva algo de color. Sophia Isabella recomienda llevar algo de ropa colorida, un detalle, un complemento...

4. Evita los 'selfies'. Pídele a un amigo o amiga que te haga una foto. Es mucho mejor que un selfie o una foto hecha en el espejo, de las que Isabella afirma que son una mala elección porque suelen estar mal iluminadas. Además, dan la impresión de que no te importa y que no te estás esforzando por conseguir una cita.

5. Sonríe. Incluso si eres una persona seria, una sonrisa o una foto en la que te ríes mostrará que eres una persona feliz, satisfecha y más atractiva.

6. Juega con las fotos. Isabella aconseja variar de vez en cuando las fotos que usamos y comprobar con cuáles tenemos más 'matches', aunque advierte que es mejor tener pocas fotos buenas que muchas fotos malas.

7. No uses una foto profesional. Las apps para ligar no son Linkedin. Evita fotos de estudio, formales o las que usarías en tu currículum. Y si puedes, mejor al aire libre que en un lugar cerrado.