Roban en la casa del 'youtuber' PewDiePie y se llevan el 90% de los objetos de valor de su esposa

La casa del youtuber PewDiePie, una de las grandes estrellas de internet, ha sido saqueada por los ladrones.

Según informó su esposa, Marzia Kjellberg, a través de una historia de Instagram, durante el hurto, ocurrido en su domicilio de Brighton, en el sur de Reino Unido, le fue robado el 90% de sus objetos de valor.

"Se metieron a nuestra casa y robaron el 90% de mis artículos valiosos desde joyas, bienes de lujo y objetos especiales que estuve coleccionando estos años. Sé que debería estar feliz con lo que me queda/tengo, pero no puedo ocultar el shock y la tristeza porque me lo quiten todo así de golpe", contó.

Marzia Kjellberg, esposa de la estrella sueca de YouTube PewDiePie. INSTAGRAM

PewDiePie es una estrella en internet, con más de 102 millones de suscriptores en Youtube.