Se filtran los datos de más de mil millones de cuentas, una de las mayores filtraciones de la historia

Muy malas noticias. Se han filtrado los datos de más de 1.200.000 de personas de todo el mundo, información que parecía provenir de una misma organización, según la compañía especializada en seguridad informática DataViper.

Esta filtración ha perjudicado a casi un 16% de la población mundial y actualmente se considera la cuarta más grande que se conozca. Nombres, correos electrónicos, números de teléfono o perfiles de Facebook o LinkedIn son algunos de los datos que se han visto vulnerados.

Al parecer, esta información se encontraba en un servidor al que se podía entrar a través de la dirección http://35.199.58.125:9200, cuyo acceso no requería ningún inicio de sesión.

Hasta el momento, no se sabe quién ha sido el responsable de este hecho, ya que el proveedor de los servicios se ha negado a compartir datos sobre sus clientes por privacidad. Aun así, se especula que podrían haber sido OxyData y People Data Labs.

Ante tal magnitud de afectados, los datos de cualquier persona se podrían haber visto vulnerados. ¿Cómo saber si tú eres uno de ellos? Con tan solo incluir la dirección de correo electrónico, la página Have I Been Pwned permite comprobar si has sido víctima de esta u otra filtración.