¡Atención! Estos ‘smartwatches’ de Amazon solo estarán rebajados durante las próximas horas

Desde que los smartwatches irrumpieran en nuestra vida, no hay mes del año en el que alguna de las marcas más conocidas no nos sorprenda con un diseño innovador que haga sus productos (aún) más irresistibles. Así, este complemento ideal para cualquier smartphone que se precie, es uno de los caprichos más útiles que podemos desear —siempre que hablemos de tecnología, claro—, junto con los auriculares más cómodos o los portátiles más rebajados; pero no siempre es un buen momento de comprarlo... A no ser que se acerque el Black Firday y Amazon ya haya seleccionado algunos de sus relojes inteligentes y les haya bajado el precio.

Eso sí, toca ponernos en la piel de Cenicienta, pues muchos de los ofertones del gigante de ventas online pueden estar disponible solo algunas horas, bien porque se acabe la rebaja o el stock. Así que no os lo penséis mucho y aprovechad para conseguir algunos de los smartwatches (o los muchos repuestos para las correas) que podéis encontrar en Amazon.

¿Necesitas un ‘smartwatch’? Amazon tiene (y muy rebajados)

1. Un Xiaomi, de 0.95 pulgadas. Aunque este reloj inteligente solo está rebajado un 3%, forma parte de los Amazon’s Choice; es decir, que es uno de los productos mejor valorados por los consumidores. Con pantalla táctil a todo color y de fácil lectura, este Xiaomi permite disfrutar de todas las apps de tu móvil, así como monitorizar tu actividad física -incluso en el agua- durante los 20 días que dura su batería

Un Xiaomi, de 0.95 pulgadas. Amazon

2. Un Willful, de 1.54 pulgadas. Compatible con el sistema Android, este smartwatch está sujeto a una rebaja del 68% durante las próximas horas. ¿Hay algo mejor que ahorrarse casi 60 euros en un Willful y poder disfrutar de este multifunción capaz de funcionar como cualquier smartphone? Eso sí, antes de lanzarte a este ofertón, comprueba que su sistema es compatible con tu móvil.

Un Willful, de 1.54 pulgadas Amazon

3. Kungix, 1.40 pulgadas.Con una interfaz de fácil manejo, este reloj es capaz de monitorear y rastrear toda la actividad física que realicemos con él puesto sin dejar de lado las funciones que se esperan de cualquier smartwatch, desde la recepción de mensajes hasta la posibilidad de rechazar llamadas, entre otros. Además, puede que te interese saber que este Kungix está rebajado un 10% en los tres colores en los que está disponible.

Kungix, 1.40 pulgadas. Amazon

4. Un Chereeki, de 1.3 pulgadas.Más allá de sus muchas prestaciones, este Chereeki destaca por el descuento del 63% que tiene en Amazon. Así, además de ahorrarte más de 50 euros, puedes disfrutar de su gran pantalla a color; de su capacidad para monitorizar tu ritmo cardiaco o ciclo de sueño; del control de las apps musicales; y de su alta compatibilidad y garantías universales.

Un Chereeki, de 1.3 pulgadas Amazon

5. Un Totobay, de 1.22 pulgadas. Con un diseño innovador que huye del que comparten la mayoría de los modelos, este Totobay es una de las apuestas más diferenciadoras de Amazon en lo que a smartwatches se refiere. Con un 10% de descuento, este reloj destaca también por su capacidad para notificar todo lo que ocurre en nuestro móvil y para resistir a las jornadas más agotadoras, pues registra hasta nueve modalidades deportivas.

Un Totobay, de 1.22 pulgadas Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.