Los coches europeos más atractivos: 15 vehículos por menos de 15.000 euros

Pese a que las marcas japonesas como Toyota y Hyundai inunden el mercado con sus coches híbridos y, en muchas ocasiones, baratos, los fabricantes europeos se mantienen en las ventas y en la relación calidad-precio. A continuación os presentamos una lista de coches fabricados en Europa por menos de 15.000 euros. Los hay para todos los gustos y bolsillos.

1. Fiat 500. El pequeño italiano cuesta mínimo 8.800 euros en España.

2. Renault Twingo. Con una nueva versión mejorada, tiene un precio de 9.889 euros.

3. Renault Clio. El nuevo Clio cuesta 10.831 euros con un motor de 72 cv.

4. Skoda Fabia Combi. Tamaño familiar por 11.100 euros.

5. Opel Corsa. La nueva versión del mítico Corsa cuesta 12.488 euros.

6. Volkswagen Polo. El potente urbano cuesta mínimo 13.160 euros.

7. Citröen C3 Aircross. Un SUV por 14.390 euros.

8. Dacia Lodgy Stepway. Por 13.175 euros puedes tener este monovolumen de 130 cv.

9. Peugeot 208. El urbano compacto francés cuesta 13.200 euros de salida.

10. Fiat 500X. Sale al mercado con un precio base de 13.400 euros y un motor de 110 cv.

11. Seat Ibiza. Este icónico urbano cuesta 12.400 euros en su versión básica.

12. Dacia Duster. Está en la franja alta del presupuesto por 14.150 euros en la web oficial de Dacia.

13. DR5 EVO. Este desconocido es un SUV de 126 cv y cuesta 14.900.

14. Skoda Kamiq. El nuevo SUV compacto checo es de los más caros por 14.900 euros.

15. Fiat 500 C. Cerramos la lista con este bombón descapotable: 14.950 euros. Casi sin extras (si no, sube el precio) y no muy cómodo para los pasajeros del asiento de atrás… pero, ¿y lo que te hará disfrutar de la conducción por la ciudad?