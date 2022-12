Nos llevamos a Lorena Gómez a un parque de bolas: "Me ofrecen ir a Eurovisión cada año, pero no quiero más concursos y jurados"

Un parque de bolas, Lorena Gómez y muchos retos que cumplir. ¿Qué puede salir mal? La artista se ha enfrentado a nuestras pruebas entre mucha gomaespuma y varias peleas. ¿Qué opina del 'Benidorm Fest'? ¿Cuál es el bolo donde mejor le han pagado? ¿Cómo fue aquella vez donde le estafaron?

Lorena es un claro ejemplo de una mujer "indomable e imparable" (como bien dice su single) y los más de 16 años que lleva en la industria musical lo corroboran. Giras, musicales, platós de televisión... Son muchos los proyectos en los que está metida. Como WAH Madrid, donde " te enganchas desde el minuto uno que entras por la puerta. Te van sucediendo cosas y es toda una experiencia".

Durante la entrevista Lorena también habla sobre el polémico 'Benidorm Fest' y deja claro que muchos años le han ofrecido presentarse pero teniendo que pasar tantos filtros y fases ahora mismo no quiere. Que si le propusieran ir a Eurovisión directamente, iría de cabeza. No sabemos si acabará yendo o no, lo que sí sabemos es que es una artista de los pies a la cabeza.