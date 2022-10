Vestirse de hombre y otras cosas que no hay que hacer para gobernar

En Italia ya tienen nueva Presidenta del Consejo de Ministros. O mejor dicho Presidente, que así ha pedido Giorgia Meloni que se refieran a ella según su cargo (algo que la RAE considera una incorrección cuando ha sido preguntada por este hecho en concreto). Sin entrar a hablar de correcciones del lenguaje, en lo que ni soy experta ni tengo una opinión definida, lo cierto es que desde que se ha hecho con la ‘campanilla’ hemos conocido a una nueva mujer.

La ‘dulce’ admiradora de Mussolini (hace años en una entrevista afirmó que el dictador italiano "Fue un buen político. Todo lo que hizo lo hizo por Italia") que hizo campaña electoral en preciosos vestidos vaporosos, camisas de seda claras y adorables chaquetas de punto beige, se ha transformado en una ejecutiva de traje sastre oscuro (de Armani, por supuesto) cuya única variación radica en el color o tipo de la camisa.

Giorgia Meloni. EFE

Lo mismo hizo, salvando las distancias, Kamala Harris al hacerse con la vicepresidencia de EEUU o Hillary Clinton durante su mandato como Secretaria de Estado. Aunque ella, por lo menos, optó por un traje blanco, algo más ‘femenino’, si me permitís el convencionalismo.

Tengo una gran tendencia a que cada uno de nosotros busquemos nuestro 'uniforme laboral', que nos identifique y nos quite los quebraderos de cabeza cada mañana. Lo que no me gusta nada es que todos estos uniformes, cuando se tratan de mujeres con poder, sean tan sumamente masculinos. Esta es una discusión profunda y compleja, lo sé. Más que de columna es de tesis doctoral, pero lo que quiero dejar patente es que deberíamos disociar ciertos conceptos. En este caso seriedad/masculinidad.

Soy consciente de que en este terreno nosotras tenemos mucho más que perder, pero también que ganar. Probablemente lo más complicado sea aguantar el chaparrón de las ‘primeras veces’. Pero si el estilismo es adecuado al momento y al lugar, al final termina ganando el mensaje. No hay que llevar un escote hasta el ombligo a un pleno o una minifalda a una reunión con los sindicatos. Pero muchas veces el vestido rojo, recto, simple, sin florituras, hace que una mujer destaque entre aburridos hombres de traje gris y demuestre así su poderío laboral y estético sin complejos.

La moda en las esferas del poder

Moda y poder están mucho más unidos de lo que pueda parecer a simple vista y además desde tiempo inmemorial. Y sino, recordad como Jackie Kennedy se negó a cambiarse el ensangrentado traje rosa sobre el que falleció su marido y aterrizó en Washington tal cual. Seria, compungida y dejando que el mundo observase (y que no tuviera que imaginar) que el Presidente había sido asesinado en su presencia. El ‘traje de la venganza’ de Lady Di, que le otorgaba el poder de la narrativa en la separación más mediática de la historia. La camiseta verde de Zelenski, el hombre al que obligaron a ir a la guerra… O viajando hasta el pasado, el hecho de que sólo los emperadores y altos cargos de la Iglesia pudiesen usar el color morado en sus túnicas durante el Imperio Romano. Los trajes hechos un desastre de Boris Johnson le 'acercaban al pueblo', pero ahora que toda Gran Bretaña parece hundirse en un pozo sin fondo, la imagen de perfecto ejecutivo agresivo (con traje de Savile Road), de Rishi Sunak, el nuevo Primer Ministro inglés, da la sensación de que, por lo menos, es alguien que sabe hacer números y codearse con los 'tipos importantes'.

Ahora que podemos dirigir el mundo no es necesario que nos 'disfracemos de hombres' sólo porque ellos llegaron antes allí

El Primer Ministro inglés Rishi Sunak TOLGA AKMEN / EFE

Volviendo a viajar en el tiempo. Al momento en que quizá traje y poder se unieron indisolublemente, cuando las pragmáticas de la Revolución Francesa prohibieron a las mujeres vestirse como hombres, porque no querían que tampoco tuvieran los mismos derechos. Esos derechos los hemos conquistado, igual que también 'conquistamos' el pantalón. Ahora que podemos dirigir el mundo no es necesario que nos 'disfracemos de hombres' sólo porque ellos llegaron antes allí.