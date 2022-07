El vestido de invitada de Tamara Falcó que cuesta casi 500 euros y triunfa en Instagram

Este fin de semana, Casilda Aguilera, periodista de programas como MasterChef o Españoles por el mundo, celebró su boda junto a Yago Antón. La ceremonia fue celebrada en Sotogrande, Cádiz y tuvo invitados de alto nivel. Una de ellas fue su íntima amiga, Tamara Falcó, que no se quiso perder la unión.

Aunque la hija de Isabel Preysler ha llegado “tarde pero he llegado”, como ha escrito en un vídeo colgado en sus 'stories' de Instagram, ha entrado por la puerta grande, con un estilo que ha cautivado a todos los presentes (y a sus seguidores).

La marquesa de Griñón ha subido un post a su cuenta de Instagram, enseñando su look y algunos videos de la fiesta. La foto ha triunfado entre sus seguidores, que han resaltado lo bien que le queda el vestido, el maquillaje y el peinado. En la descripción, Tamara contaba una de las anécdotas de la noche, y es que cogió el ramo de la novia (por segunda vez consecutiva) ¿Será esto una señal de que queda poco para su enlace con su ahora pareja Íñigo Onieva?

El enlace celebrado este sábado fue todo un despliegue de la moda, con invitadas de categoría como Agatha Ruíz de la Prada. Tamara Falcó ha llevado un vestido blanco y rojo que le sienta genial y que ha dejado enamoradas a sus seguidoras, quienes no han dudado en preguntar por el origen de la prenda. Desgraciadamente, no todas podremos permitirnos imitar este look de invitada para nuestros próximos eventos, ya que el vestido de Tamara tiene un precio de 465 €.

La prenda está disponible en la tienda de ropa de lujo MyTheresa, y concretamente pertenece a la firma Self-portrait. La aristócrata ha combinado este vestido floral de chifón con un cinturón rojo de la marca La Nueva Parisien, una tienda de accesorios que lleva trabajando en Madrid desde 1897. Para completar su look blanco y rojo, Tamara ha elegido un mini-bolso de Laia Alen, fabricado en España.

Los vestidos florales, apuesta segura como look de invitada

El vestido floral es una opción perfecta para un look de invitada en los meses de verano. Aunque puede parecer un estampado más casual, con los accesorios adecuados puede llegar a ser de un estilo muy formal y adecuado para una boda u otros eventos como bautizos o comuniones. Una opción parecida puede ser este vestido, también floral y de chifón, de C&A. Es una prenda más económica pero parecida en estilo, que puedes combinar con accesorios rojos inspirándote en el look de Tamara. (REF. 2168923)

Vestido de chifón C&A

A la ‘socialité’ le gustan los estampados florales y, en sus diseños de moda, los utiliza constantemente. Un ejemplo es el vestido floral que diseñó para su colección con Cortefiel; de cuello halter y tejido de chifón. Es otra idea perfecta para lucir en un evento o ceremonia este verano. (REF. 0833576)