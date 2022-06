Entrevista

Marta Hazas es uno de los rostros más valorados de la industria cinematográfica de nuestro país y un referente en moda. Con su dulce mirada, su naturalidad y su característica sonrisa también se ha colado en nuestros corazones. Estudió Periodismo en Santander, su tierra de origen, pero siempre tuvo claro que quería ser actriz, sueño que ha cumplido con creces. Hemos disfrutado de su talento en producciones que jamás olvidaremos como El Internado, Velvet o Pequeñas coincidencias. En pleno 2022 sigue deleitándonos con su trabajo gracias a exitosos proyectos como Días mejores o Las niñas de cristal, aunque también conocemos su versión más espontánea en Rutas Bizarras. Reconoce que lo más le sorprende no son los lugares, sino las personas. Y así es ella también, una de esas personas que sorprende, emociona y, sobre todo, de las que no pierde nunca la ilusión. ¡Un placer, Marta!

Días Mejores, de Amazon Prime Video, cuenta la historia de superación de cinco desconocidos que lidian con la pérdida y el duro proceso del duelo sin perder el optimismo. ¿Crees que es posible mantener el optimismo siempre? No, siempre no es posible, pero creo que es un trabajo que es beneficioso hacer para uno mismo. Parece que las personas optimistas son como menos serias y más frívolas pero al contrario, a mí me parece que es una decisión de vida que implica mucha fortaleza.

En Días Mejores das vida a Sara, una médico y madre que debe sacar adelante a su hijo de 8 años después de perder a su pareja. ¿Qué tienes en común con Sara? Tengo en común que soy una persona que no me gusta expresar en público la vulnerabilidad ni verme en situaciones en las que me muestro débil, intento siempre tirar para adelante, echarme todo a la espaldas y decir "aquí no ha pasado nada, yo puedo con todo", como hace el personaje de Sara.

Sara y todos los personajes de la serie se encuentran en una sala de terapia colectiva. ¿Eres de las que piensa que todos deberíamos ir a terapia? No creo que todos lo necesitemos, al igual que no todos necesitamos que nos operen del apéndice [risas]; pero sí creo que hay que quitar el tabú y que en el momento que uno siente que los problemas se magnifican, hay que ir a terapia. Yo tuve la suerte de ir a un colegio en el que tenían psicólogos para los niños, y por ello nunca lo he visto como eso que se dice de "ay, si vas al psicólogo es que estás loco", sino que lo veo como el que va a un médico de salud, pero en vez de física, mental.

Todavía queda camino por recorrer para acabar con ese tabú. Claro, yo creo que como les pasa a los personajes de la serie, a ti te venden la terapia, y más encima si es grupal, como algo que parece que vas a estar en una reunión de gente con tocs, como si fuera la peli de Toc [risas].

Otro de tus últimos proyectos ha sido Las niñas de cristal. En el film interpretas a Pilar, una mujer oscura que nada tiene que ver con los papeles que hemos conocido hasta hoy de Marta Hazas. ¿Cómo ha sido para ti enfrentarte a este papel? La verdad es que es un papel muy bonito y es una suerte trabajar con amigos, como Jota Linares, que me conocen bien dentro y fuera de la pantalla y sí que me ven en ese tipo de personajes a la primera. Es un personaje que no me resultó especialmente difícil porque los mimbres te los daba la propia historia. En cuanto a la frustración, es cierto que todos hemos vivido situaciones un poco frustrantes a nivel profesional o personal, entonces aunque es verdad que en este papel es un poco llevado al extremo, era fácil meterse en la piel de alguien que a los 17 años le han estropeado sus sueños, no solo por ser madre joven, sino por muchas razones.

En la película se habla mucho de la presión para alcanzar un sueño, de las metas, del fracaso… ¿Has sentido algo similar a lo largo de tu carrera? A ver, es verdad que en mi profesión muchas veces te dicen ‘NO’ en muchos castings y, a veces, sobre todo cuando empiezas, dices: "jo, ya van tres seguidos y en los tres me han dicho que no". En profesiones tan artísticas o vocacionales te lo tomas como algo más personal porque no siempre cogen a alguien que tenga mejor currículum. Entonces sí que hay pequeños momentos de frustración, pero yo a nivel profesional no me puedo quejar porque me siento muy afortunada. Cuando lo estás viviendo, a veces piensas que las cosas no van tan rápido como te gustarían, pero luego echas la vista atrás y ves todo lo que has hecho. Pero sí, hay pequeñas frustraciones, muchas.

¿Es difícil hacerse hueco en la industria del cine? Yo creo que en cualquier profesión es difícil encontrar hueco y, sobre todo, tu lugar, donde tú te sientas bien... Pienso que es muy importante disfrutar del camino, porque igual la meta que has elegido note llena tanto como esperabas y realmente son las pequeñas cosas del camino las que te van haciendo más feliz.

¿La llegada de plataformas como Netflix, Amazon Prime o HBO ha ayudado a la profesión? Sin ninguna duda la industria audiovisual en España ha crecido enormemente gracias a estas plataformas. Ha sido una progresión geométrica, tanto en calidad como en cantidad, y además ha pasado una cosa muy interesante con el mercado y es que, al fin, nuestras ficciones viajan. Hasta ahora parecía que solo llegaban las argentinas, los culebrones y todo lo yankee, pero tú veías que entre Inglaterra, Estados Unidos y Australia, que hablan un idioma común, sí que viajaba a su ficción y aquí era absurdo no hacerlo con el mundo latinoamericano.

Al final se abre una frontera... Incluso cuando decían que la comedia no viaja igual. La comedia, si es buena, sí viaja. Por ejemplo, Pequeñas Coincidencias ha funcionado increíble en Latinoamérica y nos ha abierto muchas puertas. Creo que las plataformas han ayudado mucho al auge de la ficción.

El Internado, Velvet, Pequeñas coincidencias… Llevas muchos años en esta profesión. ¿Sigues siendo la misma persona que cuando empezaste? En la parte de las ganas y de no perder la ilusión, sí. Y además eso es algo que quiero mantener siempre, porque la gente mayor con la que he trabajado, como José Sacristán o Concha Velasco, siguen como los vemos y les admiramos porque no han perdido las ganas. En eso sí que sigo igual, pero la verdad es que tengo el ego más colmado, lo cual es normal porque he tenido la suerte de estar en proyectos que me lo han permitido, y ya no tengo las ansias de llegar a ciertos sitios, sino que estoy disfrutando mucho de la profesión y de los amigos que estoy haciendo en ella.

¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Pues me encanta levantar del papel y hacer personajes de carne y hueso. Me da igual que los textos sean más difíciles, porque me gusta el reto de decir "a ver cómo hago esto para que parezca un personaje de carne y hueso y que me crea la persona que va a verlo después". También me da mucha vidilla el subirme a un escenario y que cuando se levante el telón se oiga el bullicio del público, o cuando dicen 'acción'... A mí eso me pone mucho también. ¡No me da nada de nervios!

¿Te ha llegado a afectar a tu vida real y a tu estado de ánimo el interpretar un personaje? Me ha pasado el tener todas las secuencias en un día e igual estar durante 12 horas llorando y llegar a casa con bajón y pensar "ah, no, que no me pasa nada". Pero tu cuerpo al final se queda con esa sensación de haber llorado, con dolor de cabeza, ojos hinchados... Sí que es verdad que se trabaja con energías y por ejemplo con el personaje de Sara yo he trabajado con una energía más bajita que la mía. En eso sí se nota.

Estudiaste periodismo. ¿Te habrías dedicado a ello si no te hubiera ido bien en el arte dramático? Pienso que me gustaba mi vida en Santander, porque es una ciudad en la que hay mucha calidad de vida. Y aunque desde pequeña siempre he dicho que quería ser actriz, si no me hubiera salido bien la jugada, el periodismo es algo que igual me habría calmado, ¡me habría dedicado al periodismo cultural! Pero bueno, seguramente me habría buscado la vida para ser feliz y estaría en un grupo de teatro ‘amateur’.

Junto con Xosé Touriñán presentas Rutas Bizarras en La 2, para descubrir los rincones más extravagantes de España. Hasta hoy, ¿cuál dirías que es el que más te ha sorprendido? Pues más que los lugares, me han parecido más peculiares las personas que te encuentras por el camino. En esta segunda temporada, que es del Camino de Santiago, he pasado por muchos sitios que ya conocía de alguna manera como Burgos, León, Ponferrada... Pero realmente la gente es lo que más me ha sorprendido. Por ejemplo, había un señor de 90 años que a sus 70 había empezado a hacer un Belén que estaba totalmente mecanizado por debajo y eso te recuerda las ganas que tienen las personas porque, cada año que pasa, ese Belén va creciendo. Al final te encuentras personas que te cuentan cómo les cambió el Camino de Santiago y te transforman más las personas que los lugares.

Tu marido, Javier Veiga, también es actor. Habéis tenido la suerte de trabajar juntos, como en Pequeñas Coincidencias. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con tu pareja? Nosotros nos conocimos rodando una película. Luego hemos hecho juntos dos obras de teatro que han durado como dos años de gira cada una y por eso es como nuestro medio natural. Este verano vamos a rodar una película en Galicia que se llama ‘Amigos hasta la muerte’, aunque igual cambiamos el título, y va a ser una coproducción internacional con México, con Mauricio Ochmann. La verdad es que es muy divertido.

¿Es difícil desconectar de la profesión teniéndola en casa? Sí cuesta desconectar pero no es que queramos desconectar, porque nuestro ocio es ir al cine, al teatro… Además, en nuestro entorno nos rodeamos de amigos artistas, cantantes…

Entre hombres y mujeres, ¿hay desigualdad en la industria cinematográfica? Sí, creo que ha habido desigualdad. Soy feminista, pero no me gusta tratar las cosas desde una posición de cabreo, ni me gusta hablar con superioridad moral. Yo he vivido siempre en igualdad y he tenido la suerte de que cuando ha habido algo en la profesión que no me ha gustado lo he sabido parar a tiempo. Creo que se han solucionado las brechas salariales que había en la profesión y no me parece una de las profesiones en las que haya más desigualdad. Me parece más complicado, por ejemplo, si eres ingeniera de caminos y tienes que llevar una obra.

¿Te has sentido alguna vez discriminada en tu profesión por ser mujer? Qué va, en la profesión nada. De hecho, yo produzco las cosas como las produce Javi y en ese sentido no he notado que a él le vayan a hacer más caso en algo que a mí, ¡para nada!

Qué actores y actrices te inspiran? ¡Muchos! De pronto me flipa la directora de Fleabag, que se hace la serie a su medida, o de repente personas que me gusta cómo desarrollan sus carreras como Naomi Wats, Kate Blanchet... Me gustan los proyectos que eligen, siempre hacen películas que me apetece ver. Y, sobre todo, admiro a los Sacristán de la vida, a las Concha Velasco... Al final admiro a la gente que no pierde la ilusión y que tiene ganas por seguir aprendiendo. Y por ejemplo en casa tengo un buen ejemplo: mi madre, que está al día de todo.

