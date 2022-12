Tamara Falcó es la reina de los estilismos. Su nombre ha estado muy presente durante este 2022, especialmente por su ruptura con Íñigo Onieva, pero la marquesa de Griñón, independientemente de su vida personal, es una de las grandes inspiraciones estilísticas de este país, siguiendo los pasos de su madre Isabel Preysler.

Cada jueves, Tamara Falcó tiene su sección en El Hormiguero y, ahora que la Navidad ya está a punto de llegar, la colaboradora no ha querido de dejar su estilismo brillante, muy apropiado para esta época. En concreto, la marquesa de Griñón ha lucido un vestido negro largo para hacer su última tertulia en el programa de Pablo Motos. Pero no se trata de un vestido cualquiera, sino de uno de lentejuelas muy elegante y favorecedor. Y no mentimos si decimos que supera cualquier tipo de expectativa estilística para estas fiestas.

Tamara ha lucido un vestido que pertenece a su propia marca, TFP by Tamara Falcó, y se trata de una pieza diseñada en exclusiva de la mano de Pedro del Hierro. Es un diseño confeccionado en lentejuelas, que ya sabemos que son tendencia cada Navidad, y cuenta con escote en pico, manga abullonada con hombrera, puño cerrado, así como un nudo en la parte delantera que crea un efecto muy favorecedor a quien lo lleva puesto.

Para su última aparición en el programa de Antena 3, Tamara Falcó decidió llevarlo con complementos que, sin duda, elevaron al look al máximo: con unos zapatos negros de Mascaró. Y, por supuesto, a modo de maquillaje, la hija de Preysler le dio todo el protagonismo a los labios, llevándolos pintados de color rojo, además de llevar la manciura a juego con el 'make-up'. Maravillosa.

Tamara Falcó con vestido de lentejuelas Instagram / @tamara_falco

El vestido, que tiene el nombre de Jacaranda, tiene un precio de 197€ , pero se trata de una magnifica inversión, ya que es un vestido bonito, favorecedor y que, como sabemos, lo podremos llevar cada Navidad.

