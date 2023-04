Este es el sorprendente secreto de la ropa interior de todos los looks de Lola Índigo

Anoche, Lola Índigo fue a divertirse a El Hormiguero para promocionar El Dragón, su tercer álbum de estudio con 11 canciones que prometen ser un hit para este verano. Con este título del disco, la artista hace referencia al ser más maduro y fuerte, reflejando el proceso personal al que ha llegado experimentando la libertad en estado puro.

Durante su entrevista con Pablo Motos, la cantante no solo habló del proceso de crear este nuevo disco, sino también de cómo es su vida actualmente y del lado más oscuro de la fama. Y es que, aunque pueda parecer mentira, la vida del artista es muy solitaria. "Mucha gente ha caído en adicciones porque han estado muy solos. [...] Tener los ojos puestos en ti de 16.000 personas es una burrada, es mucha energía hacia tu persona y de repente llegar al hotel y estar solo... ¿Cómo mantienes eso? ¿Cómo lo equilibras?", explicaba Lola Índigo.

Sin embargo, esta no fue la única confesión que hizo la cantante. Al parecer, su vestuario tiene una gran importancia en todas y cada una de sus actuaciones, llegando al punto de estar todo estrictamente controlado, incluida su ropa interior.

Este rumor llegó a oídos del entrevistador, que no dudó en preguntar si era verdad que si siempre llevaba los calcetines y las braguitas del mismo color. "Sí. Es un TOC que tengo. Intento ser monocromática todo el rato, ahora, por ejemplo, estamos haciendo la ropa del show y a mí me parece que da mala suerte llevar dos colores en el mismo 'outfit'", explicaba la cantante.

Los artistas y la superstición siempre han ido de la mano, desde decir "mucha mierda" para tener suerte en su actuación hasta hacer pequeños rituales como practicar capoeira (Ricky Martin), rezar (Maluma), ponerse esparadrapos en las manos (Alejandro Sanz) o calentar la voz con unas cuantas copas de tequila (Paulina Rubio). No obstante, una de las más conocidas es no subir nunca al escenario vestido de amarillo.

Lola índigo siempre brilla con sus conjuntos gracias a un estilo muy personal y único tanto en el escenario como fuera de él. Sin embargo, la ropa interior juega un papel en su vida más importante de lo que podríamos pensar en un primer momento.

Su yo más natural

Desde 2019, la cantante es imagen de Tezenis y ha posado en más de alguna ocasión con la colección de lencería de la marca o con los bikinis que nos enamoran año tras año. Por suerte, lejos de las imágenes ultraretocadas que vemos en redes sociales, la artista prefiere mostrarse más natural, ya que conoce el impacto que puede tener en sus seguidoras más jóvenes.

"Me gusta hablar de estas cosas para que, si alguna niña me está viendo, sepa que al final siendo genuinamente tú y queriéndote muchísimo, inspiras a mucha más gente. Si luchamos entre todas por la variedad de la belleza que está en toda la belleza y en todas las personas, pues será mejor para todas", confiesa en su documental Lola Indigo: La Niña.

La artista sabe lo duro que es pasar por un trastorno alimenticio y no quiere que nadie más pase por lo que tuvo que vivir ella. Por este motivo, prefiere mostrarse tal y como ella es. "Tienes filtros de Instagram, aplicaciones de retoque... y un montón de gente en la que fijarte y con la que compararte, y es normal que las chavalas se vuelvan locas. Hay que cambiar las cosas y yo soy un referente de una chica normal, que a veces tiene su tripita y a veces no, y mi cuerpo es cambiante. Si alguna niña me ve, ve que es natural que tu cuerpo esté cambiando, porque además las mujeres tenemos un montón de procesos hormonales", comentaba en su proyecto de Prime Video.

