La reina Letizia acude a la firma de su amiga Sonsoles Ónega con la chaqueta favorita de las 'motomamis'

La reina Letizia ya ha demostrado que, en cualquier tipo de acto oficial, ya sea una cena, una gala o simplemente una reunión de trabajo, es la 'royal' mejor vestida. Durante el viaje de Estado de los reyes de España a Dinamarca la semana pasada, hizo un despliegue de todo su estilo que dejó a la prensa internacional embelesada. Sin embargo, también nos ha demostrado que está al tanto de las últimas tendencias, sabiendo combinarlo con el estilo elegante que se espera de una reina.

Esta atención por los detalles y gusto al vestir lo traslada a su vida privada y, por primera vez en mucho tiempo, hemos podido comprobarlo. Este fin de semana, Letizia se escapó de palacio para mezclarse con la gente en la presentación de Las hijas de la criada (Premio Planeta 2023), el último libro de su gran amiga Sonsoles Ónega que la periodista presentó el sábado en La Casa del Libro.

Durante 40 minutos, Letizia fue otra lectora más mientras esperaba en la cola a que la escritora le firmara su ejemplar, todo sin que su amiga supiera nada para que fuera una sorpresa. Nada más verla, no pudo ocultar su emoción, y nos reveló el cariñoso apodo por el que llama a la reina: 'Let'.

Para mezclarse entre la multitud y que nadie pudiera reconocerla, Letizia apostó por un look en tendencia, con un toque relajado y actual, como llevaría cualquier mujer moderna de su edad que se inspira en sus hijas y se deja aconsejar por ellas para estar a la última.

La reina Letizia en la firma de libros de Sonsoles Ónega EFE/Editorial Planeta

Como ya nos ha demostrado muchas veces, Letizia está al tanto de las últimas tendencias y para la firma de libros de Sonsoles, decidió mezclar dos de las más potentes de la temporada: 'barbiecore' y 'motomami'. Para una ocasión tan especial, la reina se decantó por dos colores principales, el rosa chicle y el negro, que lució en un look muy 'rockero' formado por unos pantalones vaqueros y una 'biker' entallada.

Ha sido esta última prenda la que han hecho saltar las alarmas de las que más saben de moda, ya que se va a convertir en la chaqueta estrella de esta temporada gracias a su estilo a lo Rosalía (por la estética motera de su último disco) y su color tan original e imprescindible en cualquier armario esta temporada.

La cazadora 'biker' rosa que llevarán madres e hijas

El estilo motero sigue enamorando a mujeres de todas las edades y Letizia se ha convertido en la inspiración para crear los looks más elegantes con esta prenda como protagonista pasados los 50. Si bien no hemos encontrado el modelo exacto que lleva la reina, sí que hemos dado con uno que no solo es muy parecido, sino que además es 'low cost'.

Chaqueta 'biker' rosa de Morgan Asos

Buscando, nos hemos topado con este diseño de la firma Morgan, del mismo color que lleva Letizia y una estética completamente idéntica. Está hecha en antelina y cuenta con un cierre cremallera, bolsillos funcionales, cuello con muesca y bajo ajustable, por lo que se adapta a las siluetas cortas que tanto gustan a la Generación Z, como a los looks algo más largos que buscan más sus madres.

La prenda está disponible en Asos a un precio de 66,99 euros (ref: 127373847), aunque si es nuestra primera compra podemos disfrutar de un 15 % de descuento. Si te has enamorado de ella, no dudes en cogerla y es que, pese a no ser la original, ha caído ante el 'efecto Letizia' y se está comenzando a agotar en la página web.

