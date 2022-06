Meter y sacar todo es acertar

¿Maleta de vacaciones? El destino y ‘el plan’ marca las normas y por tanto el contenido de la maleta, sí, pero poniendo como ejemplo un destino de costa y unas vacaciones más o menos ‘tranquilas’ (otra cosa es si te has propuesto ser la turronera de todas las fiestas, veranear en un palacio y dar fiestas cada noche o hacer todas las carreras populares veraniegas de la costa mediterránea), estos pueden ser unos buenos tips basándome en los errores cometidos a lo largo y ancho de muuuuchos veranos.

Aunque sigo tropezando con la misma piedra aquí va una listita ‘summer edition’ de 'cosas que sí y cosas que no' en una maleta de vacaciones.

-No metas ropa de vestir como para ir a una de esas fiestas marbellís de los años 80. No la vas a usar porque si te invitan a algo así le pones la cuña de esparto del punto siguiente a un vestido playero y apañas el look.

-Echa unas cuñas por todo zapato de tacón (y solo si lo consideras necesario).

-No infravalores el poder de unas chanclas fuera de la playa o la piscina, pegan con todo.

-¿Deportivas? ¿vas a correr en vacaciones? Te apoyo, soy tu fan

-Si echas las zapatillas aquí necesitas sí o sí pantalón corto, camiseta y sujetador deportivo, esto no es negociable.

-No metas secador… ni planchas. Venga, haz la prueba. El pelo de verano favorece, aunque a tu peluquero le den los siete males (puntas abiertas, bien de espuma, salitre, cloro…).

-Una rebequita no está de más, que el cine y las noches de verano son muy traicioneras.

-Si superas la prueba de no meter en la maleta el pantalón vaquero (largo) habrás subido un peldaño en el camino hacia la madurez (se puede vivir 15 días sin ellos).

-No te hacen falta 10 biquinis y cinco bañadores.

- ¿Has notado que ahora puedes bajar a la playa con un trozo de tela que hace las veces de toalla? Pues eso, ocupa mucho menos y no secan nada… pero ¿quién quiere estar seca?

- El neceser de maquillaje… ha habido veranos que ni lo he abierto.

-Las cremas SPF puedes echarlas o comprarlas en destino, todo es cuestión de espacio.