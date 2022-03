Los 'looks' más extravagantes de Rosalía hasta la fecha

Después de tres singles que han revolucionado por completo las redes sociales, este viernes sale a la venta 'MOTOMAMI', el tercer álbum de estudio de Rosalía. Las promociones del disco están siendo intensas, desde su actuación en 'Saturday Night Live' hasta entrevista con Jimmy Fallon que dejó divertidas anécdotas. Esta noche, la cantante aterrizará en 'El Hormiguero' y charlará con Nuria Roca sobre este nuevo rumbo musical.

Al igual que su música, su estilo no ha dejado de evolucionar a lo largo de los años, dejándonos 'looks' que jamás podremos olvidar. Rosalía no se caracteriza por pasar desapercibida y hemos recogido sus estilismos más extravagantes que nos ha dejado tanto en sus actuaciones como en la alfombra roja.