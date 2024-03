Lola Lolita se convierte en una de las más criticadas por su look en redes: "Lleva unas gafas de sol en las tetas"

Anoche se celebró la tercera edición de los Premios Ídolo, una gala que las 'influencers' españolas más importantes no se quisieron perder, pasando por la alfombra roja para que todos pudiéramos apreciar sus looks sin ningún tipo de problema.

El 'photocall' nos dejó vestidos impresionantes como los de Violeta Mangriñán o Dulceida, la creadora de estos galardones. Por otro lado, hubo otros que no acertaron tanto, pero el que dejó a todo el mundo impactado fue sin lugar a dudas el de Lola Lolita.

La alicantina se llevó a casa el premio a mejor tiktoker, arrasando por tercer año consecutivo, y es que, de momento, la 'influencer' es invicta en esta categoría. Todos están hablando de Lola Lolita en redes sociales, pero no por el galardón, sino por el conjunto con el que subió al escenario a recogerlo.

Su llegada a la alfombra roja supuso un gran revuelo, ya que era una de las invitadas más esperadas y en seguida todos los focos se posaron en ella y en el look artesanal firmado por JCPajares de su colección ANNUAL24, presentada durante la Semana de la Moda de Madrid.

Lola Lolita en los premios Ídolo 2024 EFE

La prenda estrella es sin duda el top, un 'bralette' con tirantes 'denim' reciclado y realizado a mano por el diseñador junto a una artesana castellano-manchega. Según cuentan desde la firma, esta pieza de cerámica está horneada tres veces: una para dar la forma, otra para el color y una tercera para darle el acabado brillante.

Este "'dark look' a lo Julia Fox" lo remataba la 'tiktoker' con una falda 'denim' tratada con pintura de Rick Owens y joyas de Rabat, que recorrían su escote.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, generando todo tipo de comentarios, desde "no entiendo su look" hasta "por qué Lola Lolita lleva unas gafas de sol en las tetas".

El diseño que llevó Lola Lolita estaba modificado, ya que el original que se presentó sobre la pasarela llevaba otra pieza entre medias, como si fuera una especie de arnés.

Jcpajares SS24 spotlight.launchmetrics

