Así se lleva bien un traje masculino (y perdonen la cátedra)

No os puedo explicar con las palabras apropiadas lo que me gusta un hombre con un traje a medida, bien hecho, de alpaca, de esos que no se visten, sino que se apoyan magistralmente sobre el cuerpo, haciendo de cualquier tirillas un super hombre. Pero claro, esto me gusta tanto porque es dificilísimo de ver, además de carísimo.

Soy de las que opinan que un hombre lo tiene mucho más complicado para vestir bien que una mujer. No me echéis a la hoguera todavía, me explico. Nosotras con cualquier trapillo y algo de gracia podemos crear un lookazo. ¿Qué el vestido te queda grande? Pues te pones un cinturón, ajustas un poco las mangas y le encuentras un sentido a todo con algún complemento llamativo que has encontrado en un mercadillo. El resultado, además de resultón, te puede haber salido baratísimo.

Es más fácil vestir mal que bien, así que 'ojo'

Pero claro un traje masculino es otra cosa. O te queda perfecto o es un drama y claro… que ajuste a la medida nada más salir de la tienda es entre complicado e imposible si no está hecho a medida (lo cual ya hemos dicho que barato no es). Luego están las telas, que los poliesters malos cantan desde lejos y eso es difícil de arreglar. Ojo, que últimamente las tiendas de 'fast fashion' están haciendo maravillas con precios muy apañados, pero generalmente hay que arreglarlos y eso, queridos, lo hacéis muy poco. Incluso gente con años y pasta. Para ejemplo un botón, la foto de los cuatro expresidentes vivos de la Democracia junto al Rey esta semana. Entre chaquetas deslavazadas y corbatas torcidas a mi casi me da algo cuando vi la instantánea. De verdad, os prometo que no es tan complejo, sólo hay que prestar un poco de atención. Aquí van unos consejos. A ver si después de leerlos saben quien 'casi aprueba' en esta foto de nuestro rey Felipe VI junto a los cuatro presidentes vivos de la democracia española.

El rey Felipe VI junto a los presidentes españoles vivos de la democracia Casa de S.M. el Rey

La chaqueta debe estar ajustada al hombro. Ni más grande, hará que el portador parezca 'empequeñecido', ni más estrecha, quedará ridícula y dificultará los movimientos. El largo de la misma tiene que llegar a la altura de la mano cuando tienes el brazo estirado y pegado al cuerpo. La manga tiene que llegar a la muñeca, dejando ver un centímetro de la camisa (si esta camisa lleva gemelos ya quiero casarme contigo). Las solapas deberían ser tan anchas, en su punto máximo, como para llegar a la mitad del hombro. Es cierto que esto puede cambiar mucho con las modas, aunque sigo pensando que un buen traje es mejor clásico. Una solapa muy extendida en alguien muy delgado puede hacer que todo esté muy desproporcionado y lo mismo al contrario. Una solapa estrecha en alguien con espalda de nadador puede ser muy indie pero queda raro. La corbata y el cuello de la camisa también deben estar proporcionados con el traje. Cuanto más amplia sea la corbata más prominente será el nudo y por tanto pedirá un cuello más grande (siempre sin botones vistos). La proporción clásica dice que la parte más ancha de la misma tiene que tener los mismos centímetros que la parte más ancha de la solapa. Puede haber ligeras variaciones, pero si no estás muy seguro, mejor no arriesgar. En cuanto al pantalón, el largo correcto es aquel que apoya sobre el zapato sin hacer arrugas. Los modernos ahora lo llevan tobillero y un poco más estrecho pero vuelvo a la máxima de antes, estas modernidades hay que llevarlas con estilo y no todo el mundo es capaz. Para terminar el combo perfecto: los zapatos. Los más apropiados deberían ser de piel, con suela fina de cuero y de cordones, aunque es cierto que en España es bastante habitual lo de llevar mocasines. Tan habitual que incluso podría darlo por válido. Por cierto, los calcetines se llevan del mismo color que el calzado. Si el traje es azul o gris los zapatos deberían ser negros, como los calcetines. Que si quieres sacar matrícula de honor mejor que sean de hilo y lo suficientemente largos para que cuando te sientes no se vea nada de piel. Los zapatos con calcetines burdeos también entran del espectro que llamamos tradicional y en ciertos casos, hasta los marrones, aunque estos pueden llegar a ser muy traicioneros En cuanto a los colores, siempre recomiendo atenerse a la regla de "máximo tres". Un ejemplo. Traje azul, camisa blanca, corbata de dibujos verdes con fondo azul. Si queremos llevar pañuelo, lo llevaría en el mismo tono que el estampado de la corbata o en rayas azules y verdes. Molón total.

Una vez dadas estas indicaciones, como siempre os digo, podéis hacer lo que os dé la gana. Porque sí, un señor con un traje rosa también puede volverme loca. Pero una vez más os recuerdo que para romper las normas es mejor conocerlas.