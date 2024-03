Letizia vuelve a 'tunear' uno de sus vestidos de punto favoritos para presidir el acto central del Día de las enfermedades raras

La reina Letizia ha presidido en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla (Fibes) el acto central del Día Mundial de las Enfermedades Raras y el 25 aniversario de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder). Todo ello en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras que tuvo lugar el 29 de febrero bajo el lema "En enfermedades raras, ¿más vale prevenir que curar?".

Y para esta ocasión, la Reina de España repite uno de sus vestidos de punto favoritos (y nuestro también) en azul marino. Lo ha combinado con zapatos de tacón sensato.

La reina Letizia por una buena causa

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) evidencia por primera vez en su historia que la prevención en estas patologías es posible a través del impulso de la investigación, el diagnóstico precoz y el acceso a tratamiento y terapias, evidenciando que la misma no sólo es evitar que la enfermedad no aparezca, sino que también es identificarla lo antes posible y actuar cuanto antes para evitar que se agrave.

En Europa, se han identificado 6.313 enfermedades raras, aunque se estima que puede haber más de 7.000. La mayoría de ellas son de carácter genético y pediátrico, además de tener graves consecuencias tanto para el paciente como para su familia. A esta realidad, se une la baja prevalencia y el desconocimiento que las rodea, lo que genera que más de la mitad de los casos espere más de 6 años para lograr un diagnóstico. A ello se une que, según datos de la Alianza Europea de Enfermedades Raras (EURORDIS), sólo el 6% de las enfermedades raras tienen tratamiento.

Con esta realidad, con esta campaña y bajo este lema, FEDER busca reflexionar en las posibilidades de actuar cuanto antes porque, si bien la aparición de casi la totalidad de las enfermedades raras no se puede evitar ni se pueden curar la mayoría de ellas, esto no significa que no se pueda abordarlas de forma precoz y frenar sus consecuencias.

GRAFAND9526. SEVILLA, 05/03/2024.- La reina Letizia durante el acto oficial del Día de las Enfermedades Raras, que se celebra este martes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, ciudad en la que se fundó hace 25 años la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder). EFE/ Julio Muñoz EFE

El vestido tuneado

Volviendo al vestido de la reina Letizia, se trata de una pieza de la firma Galcon, de 2022, con dibujo central de gran tamaño de flores blancas. Ha añadido al diseño original un cinturón estrecho que rompe el dibujo en dos. Siempre que la reina usa este vestido se permite esta licencia.

Vestido Galcón D.R.

En cuanto a los complementos, Letizia ha optado por unos salones negros de Magrit y por unos pendientes de la colección 'Falling Jasmine' de Carolina Herrera. Tienen forma de jazmín y están elaborados en plata bañada en oro.

La hemos visto con su nueva melena 'long bob' suelta, probablemente obra de su peluquera de confianza, Luz Valero, y maquillaje discreto.