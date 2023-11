Esta es la colección de Navidad que se agotará antes del Black Friday de Lefties

¡No queda nada para la época más mágica del año! Ya sea que quieras contagiarte del espíritu navideño o hacer un regalo muy especial, las tiendas del grupo Inditex te lo ponen muy fácil. Por ejemplo, con las ofertas de Lefties para este Black Friday 2023.

Si te preguntas cuándo empieza el Black Friday de Lefties, es este viernes 24 de noviembre. Aunque, los compradores online suelen tener acceso anticipado la noche anterior. Todavía queda un poquito, pero mientras, puedes ir fichando esas prendas irresistibles que van a causar sensación para que no te quedes sin ellas. Recuerda pasar por Descuentos 20minutos antes de pagar por si tenemos algún código promocional para Lefties con el que aplicar un ahorro extra.

3 flechazos de la tienda de Navidad de Lefties

Para esta temporada, verás que hay una interesantísima selección de productos navideños para toda la familia, incluidas las mascotas. Te mostramos, a continuación, una selección con 3 productos ideales que te esperan en Lefties en el Black Friday 2023.

Sudadera estampada Happy Christmas

Sudadera estampada Happy Christmas Lefties

¿Te acuerdas del jersey navideño de Colin Firth en El Diario de Bridget Jones? No hay duda de que marcó, para muchos, el comienzo del amor incondicional por los Christmas ugly sweaters. Si es tu caso, ahora, tienes la oportunidad de conseguir el tuyo (aunque mucho más estiloso).

Este diseño de color azul marino cuenta con un original diseño pixelado de luces navideñas con la frase «Happy Christmas». Con corte holgado y cuello redondo, está elaborado en poliéster, algodón y elastano. Precio 9,99 €.

Pijama familiar navideño ¡ también para mascotas!

Disponible en tallas para toda la familia Lefties

Se trata de un divertido atuendo elaborado 100 % en algodón específicamente confeccionado para que lo luzca toda la familia, incluso tus mascotas. El color predominante es el rojo, que se combina con diferentes motivos y estampados como renos, copos de nieve y abetos, entre otros.

El resultado ya ves que no puede ser más navideño. Si te gusta, estás de enhorabuena porque este diseño de pijama está disponible desde niños a adultos. Lefties hace del Black Friday la mejor ocasión para para que vistas a toda tu familia al completo. Precio 8,99 €.

Zapatilla de casa Grinch

Para los menos navideños también hay opciones Lefties

Los que detestan la Navidad también tienen su hueco en esta tienda. Sorprende a esa persona gruñona con un detalle a la altura como, por ejemplo, estas zapatillas de estar por casa para padre. Cuentan con tacto suave y una suela acolchada para mayor comodidad.

El color exterior es rojo, mientras que el interior ofrece un divertido estampado que combina las rayas blancas con las turquesas. Aunque, sin duda, lo que más llama la atención es la malévola cara del Grinch (con gorrito de Papá Noel y todo) sobre el frontal de la zapatilla. Están elaboradas en algodón y poliéster. Precio 9,99 €.

Los mejores fichajes de fiesta de Lefties

Te contamos que también puedes aprovechar las ofertas de Black Friday de Lefties para hacerte con tu look de Fin de Año o para los múltiples compromisos que surgen en esta temporada de reencuentros y celebraciones. Si todavía no has pensado en qué ponerte, aquí tienes un poco de inspiración, como siempre, a precios muy interesantes.

Botín de tacón con brillos

Un toque glitter para un look total black Lefties

Se trata de un zapato abotinado con una caña de 17,5 cm que se ajusta perfectamente al tobillo. Presenta cierre de cremallera y te sorprenderá su gran dosis de «brillibrilli» plateado, ideal para esta época llena de fiestas y compromisos. Acaba en punta y lo más original de su diseño es su tacón.

Con una altura de 9 cm y forma ancha y asimétrica, presenta un interesante efecto metalizado que refleja muy bien la luz, como si se tratase de un espejo. Seguro que atraes todas las miradas a tus pies, además puede ser una muy buena opción para ir elegante y cómoda al mismo tiempo. Precio 32,99 €.

Vestido mini de terciopelo

Un clásico velvet que no falla Lefties

Ya decía Coco Chanel que una mujer nunca está demasiado elegante o demasiado informal con un vestido negro. En caso de que no tengas esta pieza básica en tu armario, no te pierdas esta propuesta de Lefties que te puede servir para multitud de ocasiones.

De longitud mini, presenta mangas largas y ligeramente abullonadas en la zona del puño, así como un escote de pico. El negro queda de lo más elegante y, si a eso le añadimos que está confeccionado en terciopelo, tienes una combinación totalmente ganadora. Precio 17,99 €.

Mono cruzado con brillo

Para las más atrevidas este mono con brilo Lefties

Prepárate para brillar con luz propia con este espectacular mono largo de color negro. Está elaborado con hilo metalizado, lo que le confiere ese aspecto brillante tan bonito y especial.

Es de manga corta y cuenta con un escote Bardot cruzado que permite múltiples posiciones. La parte del pantalón, por su parte, tiene la pernera ancha y ligeramente acampanada. Sin duda, nos parece el match perfecto para los botines de los que te hemos hablado antes. Precio 15,99 €.

Ahora que estamos en pleno noviembre y muy cerquita del viernes negro, no se nos ocurre un mejor momento para empezar a pensar en las compras y los regalos para esta Navidad. Ya has visto que el Black Friday en Lefties tiene cosas muy interesantes para disfrutar al máximo de esta época del año.

No obstante, debes saber que este no es la única tienda que promete suculentas ofertas y rebajas. Si deseas conocerlas, te animamos a consultar el especial de Black Friday 2023 en Descuentos 20minutos donde te esperan todas las promociones y códigos de la temporada para no perderte nada.

*Los precios, descuentos y cupones de este artículo están actualizados en la fecha de publicación del mismo. Recuerda que puedes estar al día de promociones y cupones de las mejores tiendas y marcas en Descuentos 20minutos.