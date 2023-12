Kate Middleton va de concierto navideño con un abrigo blanco casual y asequible

Kate Middleton ha sustituido sus habituales estilismos formales por un look desenfadado y al alcance de cualquiera para acudir al concierto de villancicos navideños en la Abadía de Westminster como anfitriona por tercer año consecutivo.

El evento, que no será retransmitido al público hasta la víspera de la Navidad dentro del programa ‘Royal Carols: Together At Christmas’, nos ha dejado la inspiración ideal para ser las invitadas de moda en las cenas con familia, amigas o compañeros de trabajo. Y algo claro adelantan las imágenes que han salido a la luz de Kate Middleton: el blanco será tu color fetiche.

La ‘royal’ ha dejado sus vestidos femeninos o sus trajes de sastrería para apostar por un sencillo jersey de punto blanco y cuello redondo combinado con pantalón de tiro alto, con botones dorados y pernera ancha que cae sobre ‘stilettos’ en ante color topo y tacón nada sensato como único toque de color.

El look 'total white' de Kate Middleton Getty Images

A pesar del minimalismo de todas estas prendas, sin duda, el protagonista del look de Navidad es el comentado abrigo casual largo y con hombreras. Kate Middleton lo lucía abierto dejándonos apreciar cada detalle del mismo: con tres botones sencillos para poderlo cerrar y bolsillos delanteros que suma un punto desenfadado a la prenda.

Como colofón al sorprendente estilismo casual, Kate Middleton ha lucido su melena chocolate con ondas grandes y piel algo bronceada que resaltaba sobre su ‘total white’.

El ‘clon’ asequible del abrigo casual de Kate Middleton



Con una silueta masculina, hombreras grandes y largo más allá de la rodilla en el blanco de moda que lleva Kate. El ‘clon’ asequible del abrigo casual protagonista de este look ‘royal’ es de la nueva colección de la firma ONLY, disponible en Zalando, y su precio no supera los 80 euros.

El 'clon' del abrigo blanco de Kate Middleton Zalando

Confeccionado en mezcla de poliéster y viscosa, con dos botones sencillos en el frontal, solapas y bolsillos frontales. (Precio: 79,99 €. Ref. ON321U16U-A11).

