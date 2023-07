Según la Encuesta Europea de Salud en España del año 2020, el 16,4 % de las mujeres y el 23,3 % de los hombres fuman a diario, una tendencia que poco a poco va bajando gracias a la concienciación sobre los efectos de fumar en el organismo.

Muchos ha buscado alternativas a esta fuente de nicotina, entre las que se encuentra IQOS, unos dispositivos que calientan el tabaco sin quemarlo ni llegar a la combustión, por lo que emiten de media un 95 % menos de niveles de sustancias químicas dañinas que los cigarrillos tradicionales.

Con tres modelos diferentes, cada verano la firma presenta una nueva edición limitada cargada de diseño y color que celebra el sentido de la unidad y diversidad que comparten los cerca de 26 millones de usuarios de IQOS en todo el mundo.

Este nuevo look de los dispositivos destaca por su color turquesa y cuenta con un original diseño marcado por una llamativa espiral de colores que representa la manera única y especial que cada uno tiene de ver el mundo.

Nueva edición limitada de IQOS ILUMA WE Cortesía

Para celebrar este nuevo lanzamiento, la firma ha confiado, de nuevo, en el festival Starlite de Marbella, donde cuenta con un 'stand' donde poder conocer esta nueva edición del IQOS ILUMA WE de primera mano mientras utilizamos su 'photocall' para poder sacarnos las fotos más rockeras gracias a todo el atrezzo para inmortalizar el momento.

Y qué mejor lugar para presentarlo que en el festival marbellí, en el que este año se subió al escenario Tom Jones que, a sus 83 años, todavía levantaba pasiones. Una gran coincidencia teniendo en cuenta que el estampado de la edición es a rayas y se conoce al cantante como 'el Tigre de Gales'.

IQOS ILUMA WE, con su vibrante colorido en espiral, estará disponible en los tres modelos: IQOS ILUMA PRIME WE -diseñado para los que buscan exclusividad- dispone de una envoltura de cuero multicolor y un anillo de acabado martillado; IQOS ILUMA WE, el auténtico icono de la marca, que se presenta con una puerta multicolor y un anillo de acabado pulido; y IQOS ILUMA ONE WE, para los que buscan un dispositivo práctico y con 20 usos consecutivos, con un diseño en el que prima el color turquesa característico de la marca.

'Stand' de IQOS en el festival boutique Starlite Marbella Cedida

Para Alejandro Flores, director de Marketing de IQOS para España, "esta es una edición limitada diseñada para aquellos fumadores adultos que buscan una mejor alternativa y representa un paso más en la misión de la firma de satisfacer las necesidades y preferencias de su creciente comunidad de usuarios".

Esta nueva edición limitada del dispositivo se encuentra tanto en el festival boutique más importante de Europa, en las seis tiendas de la firma localizadas en Madrid, Barcelona, Valencia, Las Palmas y Badajoz, en la web de IQOS y en una selección de estancos de toda España.

