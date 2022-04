H&M ha presentado recientemente su nueva campaña a nivel internacional para el próximo verano 2022. Y lo ha hecho con el 'fashion film' 'Hôtel Hennes', en el cual participa la conocidísima top model Gigi Hadid.

Este hotel es un lugar inspirado en artistas excéntricos. En este destino de moda imaginario predominan el color, la estética exagerada y el surrealismo como podéis comprobar más abajo.

Gigi Hadid hace el papel de directora o encargada del hotel y da la bienvenida a los huéspedes que se alojan en 'Hôtel Hennes'.

La modelo Jill Kortleve es la primera turista famosa a la que podemos ver. Junto a ella a parecen otros personajes interprerados por Jazzelle Zanaughtti y Kiddy Akita Lou.

Entre los diferentes personajes, también podremos encontrar a otras modelos o al bailarín Donté Colley y a la famosa modelo danesa Olivia Vinten, que es la encargada del servicio de limpieza.

El director de la pieza es Bardia Zeinali. La colección estará a la venta a partir del 28 de abril y está compuesta por bolsos, camisetas, gafas de sol, gorras, toallas de playa…

Gigi Hadid es la recepcionista del hotel en este fashion film. Cortesía

Sorpresa o... decepción

En una de las partes del anuncio o fashion film podemos ver un desfile que tiene lugar en la playa del hotel pero… nuestra sorpresa es mayúscula cuando durante toda la emisión del anuncio en televisión se puede leer la leyenda: “algunas de las prendas petenecen a colecciones anteriores y no están disponibles actualmente”.

Entonces... ¿en qué quedamos? Sí, has leído bien puede que te hayas enamorado de alguna pieza que aparece en el anuncio de esta colección pero... que pertenece a otra que ya no está a la venta (ya no lo estaba cuando se eligió para el anuncio, de hecho).

Lo sentimos, la vida es así de dura.